加薪只計底薪不包津貼佣金　職工盟斥僱主「出蠱惑」：打工仔忍夠

每逢年底，不少上班族都關心明年是否可獲加薪。不過，職工盟批評，近年常有僱主以陰招「出蠱惑」，巧立名目將薪酬拆分，加薪時只計算底薪，不計佣金及津貼，壓低整體薪酬增幅。工會又指企業常常將津貼設附帶條件，包括視乎出勤情況發放等，導致打工仔人工實質升幅被扣減。 職工盟秘書長李卓人批評，僱主無止境剝削員工，直言「本港打工仔已忍夠」。

李卓人(右)認為，企業拆分薪酬及津貼，加薪時只計底薪，是剝削打工仔。(陳淑霞攝） 批評僱主做法「搵笨」 職工盟今日（16日）召開記者會，要求明年各大僱主加薪5.5%，以回饋打工仔對經濟增長貢獻，並且追回通脹率。此外，他們亦要求企業改變加薪計法，勿再無止境剝削員工。 職工盟主席吳敏兒解釋，不少企業生意有增長，但拒與員工分享成果，更有僱主巧立名目，於薪酬結構「做手腳」，將整體人工拆分為底薪、津貼或佣金，但加薪時只計算底薪，且維持偏低水平，令整體人工總加薪實質遠低於帳目所述。她大斥此舉「搵笨」。「話加薪3%，但只係計底薪，而底薪只佔總人工40%，咁其實加得少過3%。」

維他奶職工會理事長黃偉傑(右)(陳淑霞攝） 促加薪應以整體計算 維他奶職工會理事長黃偉傑指，自己於公司內任職跟車，以其工種為例，底薪及佣金分開計算，底薪由10年前的5600多元，升至目前的8000元，但實質每年只加200多元；佣金方面按飲料運送量計，多年來更只得1毫多元升幅。他認為其工種靠底薪維持生活，但底薪偏低，而佣金則隨公司生意量浮動，認為加薪時應整體計算。工會曾多次要求展開勞資談判不果。 香港雀巢職工會主席張振華則指，公司過去同樣將員工底薪及津貼分開計算，只加底薪，津貼部分則原封不動，去年工會終在勞資談判下，成功追補津貼增幅逾10%，今年則期望可制度化，將薪金連津貼調整一年一檢。

職工盟秘書長李卓人表示，本港缺乏集體談判權，無法制衡資方所為，遂出現百般藉口阻撓或壓抑加薪，打工仔難分享經濟成果，海外國家如法國亦有「黃背心運動」，亦是在長期壓抑下，忍無可忍的行動，他期望各大企業明年加薪5.5%外，亦可改變有關加薪計法。