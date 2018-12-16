Sexting殺入學界　近一成中學生曾收裸照或性感相片　有外流風險

科技日新月異，人人一機在手便能知天下事。時下年輕人除了透過社交媒體接受資訊外，亦會使用應用程式交友。「關注傳媒對青少年影響聯席」今日（16日）公布調查，發現學生與網友傾談生活點滴，有助減壓；惟超過一成半學生曾遭網上欺凌，其中又以言語攻擊為主。 另外，有專家指出，近年本地中學生也開始玩「Sexting」，即傳送性感、甚至全裸相片予網友，他提醒這可能導致性感照片外流。

「關注傳媒對青少年影響聯席」調查發現，有47%受訪學生會透過交友應用程式認識新朋友。（洪嘉徽攝）

近16%曾被網絡欺凌 言語欺凌佔三分一

「關注傳媒對青少年影響聯席」於今年5至6月訪問1,900位中學生。調查發現有47%受訪學生會透過交友應用程式認識新朋友，當中有45.5%學生會與網友傾談生活點滴，學生亦會與網友傾談學業（34.6%）、偶像娛樂（32.4%）或壓力（24.5%）等。

除了減壓外，受訪的中學生亦收過冒犯、性邀請等訊息，包括12.2%學生曾收過「覺得被冒犯嘅粗言穢語」、9.2%學生曾接收性感相片，以及有8.4%學生曾接收有關人身攻擊的內容，甚至半裸或全裸相片等。

數字顯示，合共超過15.9%受訪者表示曾被網絡欺凌。而在欺凌受訪者中，更有超過15%是受訪者認識的，最多是同學。在217個網絡欺凌回應中，言語欺凌佔33.2%，被改圖及將相片放上網中亦共佔8%。

香港基督教女青年會督導主任蘇艷芳（中）表示曾接觸學生個案，有學生透過網上的交友應用程式認識網友，甚至會「約出嚟」見面。（洪嘉徽攝）

社福團體：有學生首約網友見面就接吻

香港基督教女青年會督導主任蘇艷芳表示曾接觸學生個案，有學生透過網上的交友應用程式認識網友，甚至會「約出嚟」見面。她指有個案在第一次與網友外出，便會與對方有親暱行為如拖手、接吻等，她續指嚴重更有性侵犯等不幸事件。

蘇艷芳續指，學生對自己的身體保護意識不足，認為同學之間，或是與作為「朋友」的網友交換「性感照片」是日常傾談的內容；學生們並不知道上述行為可能違法。根據《防止兒童色情物品條例》，禁止分發未滿16歲人士的色情描劃影像資料。

中學生開始玩「sexting」

自由脈搏通識研究中心總監陳鑑銘指，外國現今流行「Sexting」，即透過社交媒體應用程式與網友傳送性感、甚至全裸照片等。他表示近年本港亦開始有中學生作出「sexting」行為。陳鑑銘指學生心態或認為，只要網友傳送一幅性感照片，自己再回應一幅，是「試緊大家底線」，只要有任何一方感「唔舒服」就可以停止對話。惟這些性感照片已有可能遭外流。

香港東區家長教師聯會主席趙明（左）認為，家長應先與子女建立互信關係。（洪嘉徽攝）

香港東區家長教師聯會主席趙明則認為，家長應先與子女建立互信關係，由於不少家長主要以「落閘」式溝通，如不許子女做不同意的事情等。他指，當子女感被拒絕後，會更容易選擇向家庭外尋求支援，包括向朋友或網上交友等方式舒緩壓力。

「關注傳媒對青少年影響聯席」促請政府應全面檢視現有法例，並就新媒體的監管上作出適當的法例修定，配合科技發展，以阻嚇及減少網上欺凌行為。