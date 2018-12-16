【明日重點新聞】消委會公布新一期《選擇》　林鄭向習近平述職

明日是12月17日（星期一），天文台指受一股乾燥的東北季候風影響，未來一兩日華南大致天晴，早晚清涼，日夜溫差較大，預測明日市區溫度介乎攝氏16至22度，吹和緩北至東北風，本周中天氣轉差，有雲及有幾陣雨。明日的重點新聞包括：

消委會將公布新一期《選擇》月刊。（資料圖片）

１. 消委會公布最新一期月刊

消委會明日會公布最新一期《選擇》月刊。以往消委會公布調查結果時，都會引起社會廣泛關注。上期月刊封面專題是潔面產品研究報告，列出測試中表現同樣優異、但價錢較低廉的產品，又教讀者如何嚴選不含各種致敏成分的產品，大受讀者歡迎，各大報攤及便利店火速售罄，消委會最後決定加印3,000本《選擇》應市，是年內第3次。

林鄭月娥目前正在北京述職。（資料圖片/歐嘉樂攝）

２. 林鄭月娥述職 與國家領導人會面

行政長官林鄭月娥上周六起前往北京述職，預料明日將會向國家主席習近平和國務院總理李克強述職。

林鄭赴京前表示，一年一度的述職給予她機會向領導人匯報香港過去一年的工作。她表示，將會匯報香港政治、經濟、民生各方面的情況，又提到上月帶領超過160人的訪問團，獲習近平接見，她說習近平在會見訪京團期間，提出對港人的希望，她一定會更積極、主動融入國家發展大局，又預告粵港澳大灣區建設將於明年進入一個新階段，相信大灣區發展的規劃會在明年初正式出台。

陳帆將現身作供。（資料圖片）

３. 沙中線聆訊陳帆首作供

沙中線紅磡站聆訊明日繼續進行，運輸及房屋局局長陳帆將會首度現身作供。早前港鐵主席馬時亨、行政總裁梁國權及前路政署署長鍾錦華等人已先後作供。

梁國權作供時披露，陳帆在今年8月7日的董事局會議中，以非執行董事身份出席會議，期間提及政府已對沙中線管理團隊失去信心，故政府認為涉事的多位高層應離開港鐵，並即時解除職務。今次陳帆親自作供，外界預期，他或會披露更多政府高層在處理沙中線醜聞上的考慮。