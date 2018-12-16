【筍工】警務處請攝影員　做「港版CSI」用相機助蒐證　頂薪36.6k

攝影迷、「龍友」機會來啦，除可發揮所長，甚至有機會成為港版「CSI」成員！警務處現正招聘「二級特別攝影員」，負責拍攝罪案現場照片，亦要為大型及嚴重罪案錄影重組案情經過，必要時需出庭作證。 入行門檻方面，學歷要求不高，只需在文憑試中英文兩科考獲2級或以上，或同等學歷，及具兩年攝影經驗，即合乎申請要求，如具備數碼影像處理及錄像剪輯知識將獲優先考慮。 職位月薪由20,270元起跳，頂薪為36,665元，完成三年試用後，有機會轉為長期聘用公務員。

獲聘的攝影員將需拍攝罪案現場照片。(資料圖片／王譯揚攝)

只需文憑試中英兩科達2級或以上

警務處正招聘「二級特別攝影員」，本月底的除夕（31日）午夜前截止申請。攝影員主要職責包括拍攝罪案現場、鑑證及特別事件照片，亦要兼顧沖曬、曬印和保養菲林及照片事宜，另需為大型及嚴重罪案錄影重組案情經過，並處理監視影片及錄影帶。如有需要，亦要就所拍攝的照片和錄像出庭作供。職位亦要求輪班工作，包括夜班工作及候命值勤任務。

入職條件方面，申請者需「過三關」，先要在文憑試中文科和英文科，考獲第2級或以上成績（或備有同等學歷)，毋須其他科也達標；需具備不少於兩年專業攝影工作經驗，另擁有簡單維修、保養攝影器材知識及經驗；申請人亦要通過技能測驗，始會獲聘，成為有份協助破案鑑證一員。

除了拍攝照片，受聘的攝影員也需為大型及嚴重罪案錄影重組案情經過。（資料圖片）

獲錄用的二級特別攝影員試用期為3年，如表現滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘。附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

薪酬方面，起薪點為總薪級表第8點，每月20,270元，至總薪級表第19點，即每月36,665元。

申請詳情按此