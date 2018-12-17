十年《長策》最快本周公布 　料公私營房屋供應調整至七比三

政府最快將於本周公布《長遠房屋策略》的周年進度報告，《星島日報》報道，公私營房屋供應比例預料將由現時六比四調整至七比三，回應社會對公屋的訴求。根據現時的數字推算，本港未來每年私樓的供應量，會由現時的1.8萬個減至1.4萬個或以下，減幅達兩成。

公私營房屋供應比例料將由現時六比四調整至七比三，回應社會對公屋的訴求。(資料圖片/盧翊銘攝)

特首林鄭月娥早前發表《施政報告》指，就房屋方面，將會增加公屋比例，調撥更多土地作公屋發展，同時亦提及要檢視《長遠房屋策略》的公私營房屋比例。故此，政府在即將公布的《長策》的周年進度報告中，將公私營房屋供應比例由現時的六比四調整至七比三的機會極大。

據資料顯示，私營房屋的可建屋單位一直超標，維持2萬甚至更高的數字，如就新公私營房屋比例下，日後每年的私樓數目將會較現時的少6000個。

此外，政府原一直將十年房屋供應目標分為私營房屋，及公營房屋中的「資助出售單位」和「公屋」，但隨近年推出的「綠置居」和「首置盤」等新房屋類別，預料政府會把未來的房屋供應改為「公屋和綠置居」、「私營房屋」，以及包括傳統居屋和房協等機構興建的「資助出售房屋」三個新類別。