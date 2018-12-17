【震撼帳單】聖誕外遊注意！　9招防手機漫遊爆數據

節慶假期將至，通訊辦今日（17日）提醒消費者在外遊時，應謹慎使用流動數據漫遊服務，避免招致遠高於預期的流動數據漫遊費用。 通訊辦發言人表示，現時很多消費者外遊時均會攜帶智能電話及平板電腦等流動裝置，消費者須注意，在香港境外使用流動數據漫遊服務的收費一般遠較本地流動數據收費為高。此外，下載大型檔案或短片、觀看視像串流、使用手機網絡遊戲或自動更新應用程式，都可能令消費者不經意地使用大量流動數據，招致巨額費用。

為了在外遊時安心，通訊辦建議消費者考慮採取以下措施，避免流動數據漫遊服務費用超出預算： 如無需使用流動數據漫遊服務，消費者可以： 1.在離港前同時關閉其流動裝置的流動數據服務功能和數據漫遊服務功能；及 2.在離港前要求其電訊商暫停提供流動數據漫遊服務（現時多家電訊商均可為客戶暫停漫遊服務，部分電訊商亦容許用戶暫停流動數據漫遊服務而保留話音漫遊服務）。

如需要使用流動數據漫遊服務，消費者可以： 1. 在離港前，向其電訊商查詢目的地可使用的流動數據漫遊服務情況、可選擇的漫遊夥伴，以及服務收費詳情； 2. 考慮選用設有收費上限的數據漫遊服務計劃； 3. 如選用數據漫遊日費服務計劃（全日通行證），應留意日費計劃的開始及結束時間、所有目的地的收費是否相同，以及計劃是否只適用於某一指定網絡； 4. 考慮租用流動Wi-Fi裝置或購買可在目的地使用的預繳流動數據卡； 5. 在透過Wi-Fi連接互聯網或使用應用程式時，應經常留意流動裝置以確保其沒有切換至使用流動數據服務； 6. 雙卡手機用戶應留意要將旅遊時會使用的智能卡放在正確的卡槽，並檢查相關的手機設定是否正確；及 7. 為免誤用流動數據漫遊服務，考慮停止部分應用程式（尤其是社交媒體應用程式）內自動下載或自動播放多媒體內容的功能；以及停止電郵、應用程式及其他軟件的自動更新功能。

通訊辦：消費者可要求取消數據漫遊服務

通訊辦發言人續指，現時部分電訊商會為客戶自動開啟數據漫遊服務。如消費者不需要此服務，需聯絡電訊商要求取消，以避免不經意地使用了數據漫遊服務。

此外，消費者到達外地後，或會收到不同供應商的推廣訊息，推介消費者選用他們建議的服務。消費者在回應該等訊息或點擊所提供的超連結前應加倍留意，因可能會啟動流動數據連接，招致數據漫遊費用。