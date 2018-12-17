新世界建築兩年違職安健被定罪44次　屢犯同一條例16次　罰額反跌

每年香港不時發生職業傷亡意外，據勞工處公布的違犯職安健法例定罪紀錄，截至今年9月，在兩年間被法庭定罪的個案近4,700宗，惟當中逾七成個案判罰為一萬元或以下，而判罰為10萬元或以上亦僅得4宗。眾多被定罪公司中新世界建築次數最多，兩年內被定罪44次，更曾在一個月內被定罪19次，當中有16項定罪涉及同一條例。 勞工處回覆指，當局計劃適當地提高職安健法例的最高罰款水平和監禁刑期，並可期望於2019-2020年度的立法會會期提交有關的條例草案。

據勞工處公布的違犯職安健法例定罪紀錄，截至今年9月，在兩年間被法庭定罪的個案近4,700宗。（資料圖片） 七成個案判罰一萬元或以下 勞工處早前公布的違犯職安健法例定罪紀錄，在2016年10至2018年9月期間共有4,696宗定罪個案，當中有73%個宗判罰為一萬元或以下，而判罰為10萬元或以上亦僅得4宗，最高定罪判款涉及180,000元。 新世界建築被定罪次數最多 兩年內被定罪44次 紀錄顯示，2017年定罪個案共2,210宗，而2018年1月至9月期間則有1,939宗，倘以每月平均定罪數量計算，被定罪個案不跌反升約16.8%。在芸芸被定罪的公司中，新世界建築有限公司次數最多，在兩年內被定罪44次，更在2016年11月被定罪19次，當中有16項定罪涉及同一條例《工廠及工業經營條例》（香港法例第59 章），即沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中。 然而，翻查其罰額發現，即使僱主屢犯同一罪行，罰款亦沒有因而增加，甚至減少。新世界建築在首次因《工廠及工業經營條例》被定罪罰款為25,000元，惟在同月第16次重犯《條例》時，其罰額卻為14,000元。