高學歷、低技能勞工去年達近18萬創新高　新世代大學畢業生置業難

新一代大學生置業，難過登天？有團體分析過去30年數據發現，近年高技術職位增長放緩，持大學學歷的低技能勞工數目再創新高，去年錄得17.7萬人，為歷年之冠；雖然新世代畢業生的起薪點及增薪幅度，已與上一輩大學生差距收窄，但其置業困難卻與日俱增，80及90後大學畢業生「上車」遙遙無期。

團體比較各代大學生收入發現，新世代起薪點及加薪幅度雖見回升，惟仍遠低於樓價升幅，置業遙遙無期。（陳淑霞攝）

新論壇及新青年論壇發表最新一份《香港各世代大學生收入比較研究報告》，研究按統計處數據分析，比較過去30年大學畢業生收入，並以每5年作一個世代，研究發現1997年大學畢業生起薪點中位數為15,457元，去年大學畢業生則錄得14,395元，雖不敵20年前，但已較2012年的13,100元回升，反映年輕世代初入職收入獲改善。聚焦收入最高10%的精英大學生分析，去年的畢業生起薪點為23,992元，與歷代差距不大，惟收入增速則有顯著分別。

研究認為，持大學學歷的勞工持續增加，惜近10年高技能職位增長放緩，造成職位錯配問題，團體認為政府需為青年人提供更多創業機會及就業出路。團體又指，近世代增薪幅度落後樓價升幅，收入增長被樓價侵蝕，認為要靠置業改善生活質素，並非一般大學學歷的勞工可承擔之範圍之內。

（左起）陳偉強、鄧咏駿（陳淑霞攝）

新論壇理事兼理大專業及持續教育學院講師陳偉強指，本港50、60後大學畢業生，踏入社會工作時，正值本港發展黃金期，置業容易，薪酬增長亦可紓緩供樓壓力。80後大學生起薪點則是各世代中最差，他解釋，他們畢業時處於本港艱難期，經歷沙士後經濟未見復甦，薪水偏低；至於新一代的90後畢業生，收入則稍見改善，不過樓價高漲，置業難上加難。

他認為港府需展現決心壓抑樓價，或考慮向年輕人提供置業貸款助置業，「雖然有人會話咁咪又係推高樓價，但政府係有責任幫年輕人。」