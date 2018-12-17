港府谷港人往大灣區發展　建制政黨唱反調：本港大學生係咪願意？

有建制背景的政黨發表研究報告，分析及比較跨世代大學生收入概況，發現去年有過半數年輕人擁大學學歷，惟從事低技術職位的畢業生達17.7萬人，創過去30年新高。 團體認為，港府缺乏完善的人力資源規劃，在力谷年輕人到大灣區發展的同事，本地大學課程卻因循守舊，未能追隨時代步伐，面對內地及海歸人才夾擊下，憂慮本地畢業生到大灣區發展亦難以脱穎而出；又質疑本港人才未必願意前往大灣區工作，促請港府重新檢視青年發展規劃。

新論壇及新青年論壇發表報告，整體大學學歷勞工中位數收入下跌，由1997年的29,726元跌至去年的28,790元，跌幅為3.1%。（陳淑霞攝）

新論壇及新青年論壇今發表最新一份研究報告，研究按統計處數據進行分析，比較過去30年、各世代大學畢業生收入情況，結果顯示，在本港25-29歲的組群內，去年有逾半人口（53.5%）擁大學學歷，較20年及35年前數據，分別增加22.5及47.2個百分點，反映年輕世代教育水平持續創新高。

不過，擁大學學位，並非必然高薪厚職，去年錄得177,100名人從事低技能職位，包括文書支援、服務工作及銷售、工藝、機器操作，以及非技術工作，佔整體16.5%，創過去30年新高；整體大學學歷勞工中位數收入亦見下跌，由1997年的29,726元跌至去年的28,790元，跌幅為3.1%。

新論壇理事兼理大專業及持續教育學院講師陳偉強指出，大灣區同樣擁有內地大學畢業生及海歸人才，本港年輕人能否脱穎而出，仍是未知之數。（陳淑霞攝）

多元化產業不再 難提供足夠上流機會

新論壇副召集人鄧咏駿認為，近年畢業大學生增多，惟學位實際出現貶值：「俗啲講句，依家通街都係大學生，要裝備自己先迎到機遇，唔係只拎住個學位就得」。

新論壇理事兼理大專業及持續教育學院講師陳偉強則認為，本港經歷世代變遷，加上近廿年經濟轉型，多元產業不再，現時更只倚仗地產及金融兩大支柱，難提供足夠高職位，予大學生升遷。

「只係一味推人去大灣區，本地大學生係咪適合？」

他又補充指，本港八大院校及私立大學近年不斷擴充規模，惟課程設計因循守舊，未能跟上時代步伐，港府又缺乏規劃，「只係一味推（啲人才）去大灣區，但本地大學生係咪適合，又或者願唔願意返去發展呢？」他續稱，大灣區同樣擁有內地大學畢業生及海歸人才，本港年輕人能否脱穎而出，仍是未知之數；他舉例指，深圳科技產業發展一日千里，本港人才有否足夠培訓亦成疑。

陳又引述美國例子，指當地大學生數目同樣膨脹，但並非必然壞事，前提是職業及志向合一：「唔一定要多工種，佢哋（美國大學生）藍領都願做」，但他認為，本地教育缺乏生涯規劃，令畢業生覓出路時感徬徨。