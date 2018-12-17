玫瑰崗學校、培僑書院等三間學校爆手足口病　59人中招

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，正調查培僑書院、荔景天主教中學及玫瑰崗學校（小學部）爆發的手足口病個案，3所學校共涉及38男21女，年齡介乎6至18歲，他們於11月2日起出現口腔潰瘍、手腳出疹及水泡和發燒等病徵；全部人均已求醫，1人需入院。

衞生防護中心指首宗個案為位於大圍新村路的培僑書院，於該校就讀年齡介乎12至17歲的4名男學生及16名女學生，他們自11月2日起出現口腔潰瘍、手腳出疹及水泡和發燒等病徵；全部人均已求醫，無需入院。

第2宗個案則為在葵涌的荔景天主教中學，個案共涉及16名男和3名女學生，年齡介乎16至18歲；另外亦涉及1名女職員。他們自12月7日起出現口腔潰瘍、手腳出疹和發燒等病徵；全部人均已求醫，當中1人需入院。

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布正調查培僑書院、荔景天主教中學及玫瑰崗學校（小學部）爆發的手足口病個案。（資料圖片）

而第3宗個案為玫瑰崗學校（小學部），當中18名男及2名年齡介乎6至10歲的女學生，他們自11月24日起出現發燒、手腳出疹和口腔潰瘍等病徵。全部人均已求醫，無需入院。

衞生防護中心人員已實地視察3所學校，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察，衞生防護中心正繼續調查個案。

衞生防護中心發言人指手足口病全年均會出現，其活躍程度一般在5至7月較高，然而10至12月亦可能出現較小型高峰。由於幼童易受感染，中心建議家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。