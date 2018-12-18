「道士」涉非禮母女案　補元氣心臟為由摸胸十數分鐘　事主終報警

中年漢自稱道士涉非禮母女案，於區域法院續審，涉事母親繼續作供，並稱她有次下班後頭暈，被告與她的一名男友人扶她回家；被告又以補元氣及心臟為由，伸手入她衣服內摸她胸10至15分鐘。這是她最後一次被非禮，之後一個月報警，並以取腰封為由，引被告出來。

被告袁銘權（啡色外套）否認控罪受審。（呂樂謙攝）

摸胸十數分鐘補元氣

女事主X供稱，她與被告袁銘權（55歲）最後一次見面為2017年3月30日晚，被告到她工作的小食店找她，當時女事主一名男友人亦在店內。X感到暈及輕微抽筋，於是三人一起回家。男友人扶X上按摩椅，坐在她的對面，而被告坐其左邊。被告重施故技，稱為X補元氣及心臟，她雖然閉眼，但感到被告將手放進其衣內，撫摸胸部約10至15分鐘。

控方詢問X如何得知是被告撫摸胸部，X指「佢摸過幾次，我知道」。而在被告摸前，X曾說「我無事」，但被告依然將手伸進她衣內。

手放頭叫「權師傅早晨」

X在2017年5月4日報警，警方建議她認人，於是讓X約被告出來。5月8日，X藉拿取腰封，約被告在樓下商場見面，警方指如認出被告，X就手放頭頂，叫一聲「權師傅早晨」，警方其後拘捕被告。

被告袁銘權，55歲，被控7項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於2016年8月28日至2017年3月30日期間，在長沙灣一單位6次非禮女子X及1次非禮X的15歲女兒Y。他又被控於2017年3月29日襲擊X。

案件下午續審。

案件編號：DCCC176/2018