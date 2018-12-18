【HMV清盤】直擊銅鑼灣尖沙嘴店　兩店重門深鎖　市民：改去誠品

在銅鑼灣旗艦店，記者從後門見到，貨架上仍有不少未售出的CD及DVD，但一些音箱配件櫃檯已經不見貨品，截至早上11點，店內並無店員工作。至於尖沙嘴分店更是烏燈黑火。

HMV數碼中國(8078)公布，旗下HMV零售因缺乏償債能力，決定自願清盤。《香港01》記者今日(18日)早上直擊銅鑼灣旗艦店及尖沙嘴分店情況，兩間店舖均拉下鐵閘，未有營業。

市民對HMV重開「不抱希望」

居住在銅鑼灣附近的鄭先生早上10點40分前來銅鑼灣店，希望購買一款合適的CD Player ，但只能失望而歸。他表示自己是馬來西亞裔，過往在英國讀書時已有光顧HMV，回到香港後一直習慣在該品牌的各間分店購買音像製品，「幫襯超過30年」。他認為比起網上購買，在實體店更能知道商品品質，且HMV店內沒有店員推銷，非常自由，他很享受，但對HMV重新開放，「不抱希望」。問及之後會去何處購物，鄭先生皺皺眉頭，沒有回答。

銅鑼灣旗艦店升降梯處貼有告示，指HMV Kafe從11月21日起已經暫停營業。（袁澍攝）

同樣居住在銅鑼灣附近的陳先生原本前來看看是否有「荀貨」，惟見到店門緊鎖，表示失望和遺憾。對於HMV清盤，他表示不太有所謂，「可以去誠品買返。」

除了前來購物的顧客，亦有學生前來四樓的HMV Kafe吃飯。據記者所見，地下升降梯門口早已貼上告示，表示該間HMV的餐飲自11月21日起已經停止營業。