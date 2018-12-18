【HMV清盤】門市結業歸咎AirPods興起　未來轉戰網上點播平台

較早前被接連入稟追租、雜費、貨款的連鎖唱片店HMV，決定自願清盤。HMV零售市場部發聲明指，過去幾年耗盡所能經營門市業務，惟門市近幾個月生意急跌，原因是無線耳機AirPods的興起，令公司最暢銷的耳筒生意大幅下降。加上擴音機銷售市場已達飽和迹象、傳統影音業務無好轉和經濟大環境的改變，導致經營困難，故決定清盤，各分店全線結業。HMV形容決定「十分沉痛」、「忍痛割棄實體店」，未來會轉向全力經營網上點播平台。

HMV零售市場部發聲明形容，各分店全線要結業決定「十分沉痛」。（資料圖片）

HMV零售市場部的新聞稿指，2013年香港HMV的零售業務曾受英國總公司財困影響，後來獲白武士匯友資本注資挽救，公司亦努力轉營，包括引入大量的生活品味產品包括耳筒、擴音機、玩具等等。

不過，香港HMV的零售業務在這幾個月來生意急跌，原因是無線耳機AirPods 的興起，令最暢銷的耳筒生意大幅下降，擴音機的銷售情況在市場上亦有飽和迹象，加上傳統影音業務無好轉、經濟大環境的改變，令門市整體生意下滑，陷入經營困難「清盤是萬分無奈之下的決定」。

新聞稿引述零售業務董事蕭定一表示，對於各分店全線結業的決定，感到非常可惜。蕭定一指，HMV零售受盡衝擊，已去到一個難以重整的地步，唯有減除實體店的開支，將資源及精神集中在網上串流的市場上。他又指，當初收購HMV門市業務，因為他一直是HMV粉絲，出任董事後除提創意上的意見，並無介入HMV各分店的銷售管理，實際工作全權交由相關管理層處理。

發言人又指，對於今次受HMV零售業務所影響的貨品供應商、各分店業主和店舖員工等，表示深感歉意。另外，HMV稱，往後影音品牌將轉移全力經營網上點播平台「hmvod」，希望在互聯網上將品牌延續下去。