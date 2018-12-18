【兒童醫院】今起分階段啟用　首名覆診病人家屬：醫院像酒店

本港首間兒童醫院「香港兒童醫院」今（18日）正式啟用，各專科門診會分階段投入服務，開幕初期只有血液腫瘤科、腎科、先天性新陳代謝科3個專科。香港兒童醫院行政總監李子良指，今天有9人預約覆診，首日運作大致暢順，院方暫時已接到262個預約。 首名到醫院看醫生的是一名13歲的余姓男童，他由母親陪同到腎科覆診，當他們得悉自己是首個到兒童醫院覆診的個案時，笑指「好似中獎咁！」余太又指，醫院環境像酒店一樣舒適，比一般公院的流程更快，更省時及方便。 李子良補充，醫院在明年首季會開展腦神經科及內分泌科，第2季就會開展小兒外科的服務，住院部就將於明年3月底、4月初開設首間病房「癌症病房」。人手方面，根據兒童醫院提供的資料，醫院需新招聘75名醫生，惟現時只招聘到59人，即仍欠約兩成人手，而整體而言，醫院新招聘的職位中，有87%已成功招聘，另有從其他醫院調遷過來的人手，李子良指相信足以應付開院初期。另外，明年初將新增2條可到達兒童醫院的小巴路線。

13歲的余日曦及其母親預約今日早上覆診，當他們得悉自己是首個到兒童醫院覆診的個案時，笑指「好似中獎咁！」（李澤彤攝）

首批預約到專科門診覆診的病童來自瑪嘉烈醫院的兒童腎科，其中13歲的余日曦及其母親預約今日早上覆診，二人今早10時已抵達，當他們得悉自己是首個到兒童醫院覆診的個案時，笑指「好似中獎咁！」

余日曦天生只有一個腎，另有血管收窄的問題，六年級時因學校健康檢查而發現患病，本在瑪嘉烈醫院求診，家住將軍澳的余太指，該院醫生認為，香港兒童醫院較接近她家，設備亦好，建議她轉往兒童醫院。

余太指，兒童醫院環境舒適優美，能有助兒子放鬆心情，「唔似醫院，似診所，似酒店，有書睇，護士又好人。」余日曦亦認為醫院環境舒服，「似私家醫院。」

「以前在瑪嘉烈，預約2點，等到4點也未能見醫生」

余太大讚兒童醫院較一般公立醫院更省時，流程更快。她指，今早10時許抵院付80元登記後，就可量度身高、體重和血壓，並會見醫生15分鐘，稍微會照超聲波，預計下午1時可離開醫院，「以前在瑪嘉烈，預約了2點，可能等到4點也未能見醫生，只能在一邊呆坐，有時至晚上7、8時才能回到家，現在最少可節省2小時。」

余太補充，瑪嘉烈醫院會不同步驟分散在不同座數及樓層，「要行上行落，又要轉升降機」，而今天在兒童醫院，見醫生、照超聲波等步驟就集中在2個樓層，更為方便。他們已預約在下月再覆診，「以後都想來兒童醫院！」

李子良透露，醫院在明年首季會開展腦神經科及內分泌科，第2季就會開展小兒外科的服務。另外，醫院住院部將於明年3月底、4月初開始投入服務，首間病房會是癌症病房。 （李澤彤攝）

香港兒童醫院行政總監李子良指，對於籌備10年的兒童醫院終開幕，感到興奮及感動，今天有9人預約覆診，暫時已有3、4人登記，專科門診首日運作大致暢順。

血液腫瘤科、腎科、先天性新陳代謝科門診首先運作

李子良表示，暫時血液腫瘤科、腎科、先天性新陳代謝科3個專科已接到262個預約，血液腫瘤科的診症時間為逢周一下午及周四上午；腎科就為周二上午及周四下午；先天性新陳代謝科診症時間就為逢周一、三、五的上午。他指，每科每節有1至2名醫生，估計每節可為20個病人診症。

對於醫院未來發展，李子良透露，醫院在明年首季會開展腦神經科及內分泌科，第2季就會開展小兒外科的服務。另外，醫院住院部將於明年3月底、4月初開始投入服務，首間病房會是癌症病房。早前他曾指，該院採購人手不足應付開院期間大量採購工作，更不排除有機會要使用舊病床，他今天就表示，首批病床即將付運，相信首間病房可使用全新病床。

病人到醫院登記後，會先量度身高、體重、血壓。（李澤彤攝）

新聘請的醫生仍欠20% 李子良：現有人手足以應付初期服務

人手方面，除了把其他公立醫院的兒科專科員工原組調遷到兒童醫院外，院方亦需要額外招聘985人。根據兒童醫院提供的資料，醫院需招聘75名醫生，惟截至11月30日，只招聘到59人，即仍欠約兩成人手。另外，醫院應聘請219名護士，現時亦只有188名，比率為86%。整體而言，醫院新招聘的職位中，有87%已成功招聘。李子良指，相信足以應付開院初期服務。

另外，他承認醫院交通方面具挑戰性，現時只有觀塘、九龍灣、九龍塘分別有一條小巴或巴士路線能抵達醫院，他指運輸署已承諾明年初將增設2條可到達兒童醫院的小巴路線，一條由秀茂坪開出，經牛頭角港鐵站，另一條就由油塘港鐵站開出。被問到醫院不設急症室，如有緊急個案時如何處理，他指如有需要，醫護人員會施行初步急救，並轉介到有急症室的醫院。

(資料由兒童醫院提供)

耗資130億元興建的香港兒童醫院，位於九龍灣承昌道一號啟德發展區內，今日正式開幕，定位為第3層專科轉介中心，會主力處理複雜、不常見、以及需跨專科治理的兒科疾病，為全港18歲以下有相關臨床需要的病童提供診斷、治療及復康服務。

兒童醫院由兩座樓高11層的大樓組成，可以提供468張住院及日間病床，設有手術室、日間醫療中心、專科門診診所、綜合復康中心等。

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醫院由2019年起會提供住院及日間服務，首階段提供110張住院及日間病床，有初生嬰兒深切治療部；小兒外科、心臟科及心胸外科門診等。兒童醫院不設急症室或普通科門診。開院初期，只會提供覆診服務予符合指定臨床情況的專科門診病人，暫不接受新症轉介。