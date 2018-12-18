【兒童醫院】院內仍未有餐廳　咖啡店「兒童套餐」售28元至61元

香港兒童醫院今（18日）正式開幕，院內裝潢大致完成，不過仍未開設餐廳，只有一間小吃店和一間咖啡店，咖啡店食品定價與該品牌在其他地方的價格相若，當中一款「兒童套餐」，有多款飲品及食品可以自由配搭，價格由28元起，如選擇以熱朱古力配芝士蛋糕，就售61元。

兒童醫院內現時只有小食店「鴻福堂」及咖啡店「Pacific Coffee」。（鄭翠碧攝）

兒童醫院內現時只有小食店「鴻福堂」及咖啡店「Pacific Coffee」，Pacific Coffee有肉醬千層闊麵、火腿芝士牛角包、洋蔥煙肉蛋批、烤肉卷等出售，又有咖啡及各式熱茶，定價與市價差不多。咖啡店另有一款「兒童套餐」，飲品可選熱朱古力、熱牛奶或鮮果汁，而食品就有迷你鬆餅、片裝蛋糕或芝士蛋糕可提供選擇，供自由配搭，最便宜為熱牛奶配迷你鬆餅，售28元，但如選擇以熱朱古力配芝士蛋糕，就需61元。