香港美容監察「放蛇」成功購買水貨美容針　批政府監管不足

近年有不少愛美的女士注射美容針劑，有團體則發現市面上充斥著水貨美容針。民主黨轄下的香港美容監察於10月以「神秘美容院」放蛇，發現無需任何醫生處方即可購買兩種美容針劑。 香港美容監察發起人、民主黨醫療政策副發言人袁海文批評，市面上不少美容針劑非註冊藥物，導致坊間充斥著誤導廣告，水貨處處出現。

袁海文批評，市面上不少美容針劑非註冊藥物，導致坊間充斥著誤導廣告，水貨處處出現。（黃詠榆攝）

香港美容監察於10月以「神秘美容院」放蛇，發現無需任何醫生處方，亦能成功購買有「童顏針」、「BB針」之稱的Derma Veli和玻尿酸針Restylane，認為美容院能輕易以極低價錢買水貨針。監察組又發現，兩者的正貨價與水貨價有一段距離，如Reatylane的水貨價為600元，正貨價則需1500元。

袁指出，Derma Veli含有近年流行的Glycolic Acid（乙醇酸），但乙醇酸現時並不在香1藥劑業及毒藥管理局所列的特定物質內，批評「現時竟有給人體注射的針劑不需作藥物註冊。」他提到，過往有事主向監察組求助，稱在注射Derma Veli後，當晚便出現副作用，感到不適、想嘔吐。事主其後到醫院求醫，引述醫生稱出現了排斥情況，該事主於接著的兩、三個月亦需持續覆診。他說，事主曾表明難以分辨針劑是正貨還是水貨針，「開頭以為係正貨，後尾先發現唔係喎。」

香港美容監察發起人、民主黨醫療政策副發言人袁海文指，水貨針反映數個問題，包括消費者無法從外觀上分辨藥物、運輸商和使用方的儲存方式無法可依、若藥劑生廠商批次出了問題，亦無法通報回收。袁呼籲，政府應嚴正看待醫學美容藥物和儀器的監管，不能放過漏網之魚。

香港美容監察於10月以「神秘美容院」放蛇，發現無需任何醫生處方，亦能成功購買有「童顏針」、「BB針」之稱的Derma Veli和玻尿酸針Restylane。（黃詠榆攝）

衞生署：註冊藥劑製品名單中沒有相關產品

衞生署回覆查詢時表示，本港的註冊藥劑製品名單中沒有名為「Derma Veil」及「Restylane」的產品。署方提到視乎產品發揮原擬功能的途徑，一些透明質酸針劑可被歸類為醫療儀器。但目前香港並無特定法例規管醫療儀器的製造、進口、出口、銷售及使用。政府正計劃制定相關法例規管醫療儀器。屆時，產品若符合「醫療儀器」的定義，將會被納入規管範圍。

衞生署又建議，市民及使用者可瀏覽衞生署網頁，查核某一品牌和型號的皮下填充劑是否屬醫療儀器行政管理制度的表列產品；又呼籲市民，在決定進行美容程序前，應先了解有關程序的詳情、潛在風險和可能出現的併發症。