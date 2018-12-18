大圍街市全封7個月　檔戶「手停口停」促延免租期　揚言絕食抗議

大圍街市加裝冷氣工程原定今年年底展開，工程期間有7個月需完全封閉街市，期間免租，惟街市檔户不滿食物環境衞生署只願在街市重開後給予3個月免租期，要求食環署延長免租期至7個月。 大圍街市互助委員會主席香松穩今日（18日）引述食環署助理署長陳國衛向檔戶表明，若檔戶阻撓工程進度，當局有權終止租約的說法，帶有恐嚇成分，他揚言若食環署「企硬」的話將考慮絕食抗議。

香松穩（發言者）揚言，若食環署不願退讓，不排除絕食抗議。（陳倩婷攝）

大圍街市檔户今日召開記者會，大圍街市互助委員會主席香松穩指，食環署現時提出免租10個月，惟當中7個月街市全面封閉，即只有3個月免租，香形容是非常不足，強調全面封街市期間，檔戶「手停口停」無收入，惟食環未有體恤檔戶的困境，委員會要求食環將免租期增至7個月，連同全封街市的7個月，共14個月免繳租金。

香松穩又引述，食環署助理署長（街市特別職務）陳國衛上星期曾向檔戶表示，租約列明若檔戶阻止署方進行工程，署方有權終止租約，但署方亦不希望這樣做。香松穩直斥食環的說法帶恐嚇成分，想嚇怕租戶。他揚言若食環「企硬」不讓步，會考慮更強硬的抗議手段，包括絕食抗議。

葛珮帆（左二）及董健莉（右二）斥政府無全面考慮檔戶的困境。（陳倩婷攝） 議員質疑延長免租期是否會令庫房破產 同場的新界東立法會議員葛珮帆指，自己多次在議會提到大圍街市的問題，但未獲當局回應，她質疑「係咪收少幾個月租，庫房就會破產？」又批評食環早前將免租期由兩個月加至三個月，便視作「皇恩大赦」。她續斥當局離地，未有全面考慮工程為街市檔戶帶來的潛在損失，希望政府能盡快回應檔戶訴求。 沙田區議員董健莉則表示，食環署人員曾在會議上提及，若檔戶現階段反對工程便「推倒重來」，要再由諮詢階段做起，或要10年後才有機會裝冷氣。她直指政府麻木不仁，強調檔戶訴求並非獅子開大口。

一月開展工程 檔戶被迫遷往「死位」

董健莉透露，首階段工程現定於下年1月3日展開。受第一階段工程影響的鮮花檔檔主麥小姐指，食環署會在其原檔位建機房及電壓房，原本在街市入口的她需遷往其他舖位，惟可供選擇的只得丢空十多年的「死位」，她擔心生意及人流會受影響。麥小姐預計遷舖需花費4至5萬元重置花架及水電等，她不滿食環未有回應檔戶的訴求，又表明若食環不讓步便開工，她會想方法阻止。

至於受第三階段工程影響的李先生表示，自己的魚檔預計下年9月要拆卸重建，由於涉及眾多機器，預計需花費40至50萬元才可重置檔位。他指魚檔主要由兒子打理，但兒子剛開始供樓，擔心日後的財政負擔，他希望署方能承諾提供相關恩恤費作重置檔位之用。

食環：租約列明承租人無權就關閉或遷置攤檔 向政府提出索償

《香港01》早前就大圍街市檔户訴求向食環署查詢，署方昨（17日）回覆指已因應大圍街市的特別情況，提出額外一個月的租金豁免，即在工程完成後給予3個月租金豁免。而在首兩階段工程，街市正常運作約10個月期間，租戶一般可獲得50%的租金豁免。署方相信，租戶的客戶基礎可在有冷氣的大圍街市短時間內回復，更可能比安裝冷氣系統前更好。

食環署亦引述租約訂明，如政府進行街市保養、修理或改善工程，承租人須因應政府的要求關閉或遷置攤檔。承租人無權就關閉或遷置攤檔向政府提出索償。食環又重提申訴專員公署今年8月的建議，如承租人無理拒絕遷置攤檔，署方應按照租約條款作出執管。