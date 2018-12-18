林超英牽頭基金再申請荔枝窩建渡假屋　發展鄉郊生態體驗旅遊

為發展鄉郊生態體驗旅遊，由天文台前台長林超英任主席的香港鄉郊基金，再次向城規會提交申請，擬議將沙頭角荔枝窩14間村屋更改作度假屋用途，以支持「荔枝窩客家生活體驗村」項目。 申請地盤位於有近400年歷史的傳統客家村落，香港鄉郊基金計劃於復修後的一層高村屋作住宿用途，總建築面積約445平方米，最多可容納約56人。

荔枝窩大部份村屋長期無人打理，以致日久失修，甚至整幅外牆塌下。（張浩維攝）

香港鄉郊基金根據「行政長官社會資助計劃2016」，獲得賽馬會資助5,000萬元資金，復修部分村屋作「荔枝窩客家生活體驗村」的學習及活動場地，並提供配套住宿予參加者。

「荔枝窩客家生活體驗村」首批的16間村屋，早前已獲城規會批准改做度假屋用途。香港鄉郊基金再提交第二期規劃申請，將相關地段的14間村屋，由「鄉村式發展」改作「擬議酒店（度假屋）」用途。文件指出，今次將成為計劃的最後一期規劃申請。

文件指出，相關村屋均日久失修，甚至有倒塌危機。香港鄉郊基金又指，日後的營運收益將用作村屋的維修保養，而復修的過程中，會小心保存現有村屋及整體村落原貌，同時新增設施以符合現行衛生、消防安全要求。