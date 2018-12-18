【UGL案】廉署委員會：調查想盡辦法、千方百計　料律政司會解釋

前特首梁振英被指涉貪的UGL事件，廉政公署決定不檢控梁振英，有關決定獲審查貪污舉報諮詢委員會通過。該委員會主席鄧國斌今日（18日）表示，廉署是不偏不倚，並無涉及人事的身分及背景因素，形容是「leave no stone unturned 」廉署調查已經想盡辦法、千方百計，相信律政司會進一步向公眾解釋。

廉署審查貪污舉報諮詢委員會主席鄧國斌表示，廉署自2014年10月起調查UGL事件，四年來都有在會議上跟進。（梁鵬威攝）

梁振英被指涉及收受UGL 5000萬元以及修改立法會議員周浩鼎提交立法會文件涉干預議會調查事件，在徵詢律政司意見後，兩宗案都不檢控。律政司發出不足千字的聲明解釋，另外無沿用以往做法，在牽涉高官的案件，徵詢獨立法律意見，如前特首曾蔭權涉貪案等，引起公眾疑慮。

鄧國斌：相信律政司司長會在適當時候進一步回應

審查貪污舉報諮詢委員會主席鄧國斌先在記者會上主動提出，明白到UGL案件的高度敏感及具爭議性，有關調查自2014年10月展開後，廉署一直按既定程序於每一次會議上向委員會報告調查的進展，直至上星期三本年度第八次會議，廉署向委員會提交完成調查的報告及律政司的法律意見，委員會經詳細考慮及討論後，同意廉署無須作進一步調查。

鄧國斌續稱，委員會認為廉署一直堅守不偏不倚，無畏無懼的精神依法處理這宗案件，並無因為涉案人士的背景，身份和地位而有所不同。雖然委員會的討論需要保密，不能在此透露，相信律政司司長會在適當的時候作進一步的回應，以釋除公眾的疑慮。

廉署貪污問題諮詢委員會主席周松崗認為，廉署在國際上的信用是經多年建立，不會因為個別事件而動搖。（梁鵬威攝）

委員會掌握較多資料 但不能為律政司代答

不過，就律政司無尋求第三方法律意見，為何委員會仍接納該決定？而律政司不檢控決定提出了幾多次、律政司的解釋是否不夠詳盡，未能釋除公眾疑慮等爭議，鄧國斌表示，UGL案不是唯一調查最長時間的案件，在會議上的討論內容不宜公開，僅指委員會所的的資料比有關聲明及傳媒報道更多，委員會尊重律政司決定，不能為律政司代答。

貪污問題諮詢委員會主席周松崗表示，不能假設任何人是有罪、先入為主。就該案會否影響廉署形象，周松崗認為，香港的廉潔在多項國際調查上名列前茅，廉署在國際上的信用是經多年建立，不會因一、兩件事就動搖。就公眾對該案仍存有疑慮，委員會表示有聆聽到及了解公眾疑惑，相信律政司可能會再澄清。