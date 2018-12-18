皇仁學生會會長請辭　或成創會以來首例　任內被批鮮有履行職務

皇仁書院學生會或出現近21年以來首次有會長請辭。皇仁學生會今屆學生會會長唐書堯被指在任期間有鮮有參與職務，引來學界、內閣及校友不滿。學生會評議會早於上周二（11日）全票通過罷免動議，交付全民投票，最終唐書堯翌日主動向內閤請辭並獲接納。

皇仁學生會今屆學生會會長唐書堯被指在任期間有鮮有參與職務，引來學界、內閣及校友不滿，終於上周三向內閣請辭。（資料圖片）

皇仁書院學生會指，今早向校內公布，學生會會長唐書堯以精神健康理由，向執行委員提出請辭並獲接納，並於今日起生效。校內消息指，唐書堯早於9月選舉論壇以人身攻擊質詢對手，引來內閣及大量高年級同學不滿。而他上任後只顧投放時間於音樂及野外定向比賽，鮮有參與督導各項大型活動及與友校及校友聯絡，引來學界、內閣及校友不滿。此外，消息又指，就上月一名同學離世，唐書堯亦以備戰遴選港隊為由，沒有參與任何哀悼活動。

學生評議會自十月已醞釀提出遺憾或罷免，最終於上周二（11日）會議全票通過罷免動議，舉行全民投票，唐書堯翌日以精神健康為由，主動向內閣請辭，並獲接納，罷免動議亦自動無效。

據悉，自2011年修憲成立評議會以來，首次提出及通過罷免動議交付全民投票，或是1984年學生會創會以來，首次有會長於任內請辭。其空缺將由副會長署任。由於沒有先例，亦難以短期內尋找人選，預期將由副會長伍禮恆署任至任期完結為止。