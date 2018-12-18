港大深圳醫院接生失當致嬰兒夭折　院方：涉事醫護被暫停手術職務

香港大學深圳醫院今年7月發生一宗致命醫療事故，疑因處理分娩不當，導致一名新生嬰兒重型顱腦損傷，最終夭折。院方本周日（16日）發聲明指，有關醫護人員亦將承擔專業失誤的責任。

院方今(18日)補充指，已把涉事醫護人員停職，醫院亦已啟動紀律調查流程。據了解，事件中涉事的是內地醫生。