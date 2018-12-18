港大深圳醫院接生失當致嬰兒夭折　院方：涉事醫護被暫停手術職務

撰文：鄭翠碧
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香港大學深圳醫院今年7月發生一宗致命醫療事故，疑因處理分娩不當，導致一名新生嬰兒重型顱腦損傷，最終夭折。院方本周日（16日）發聲明指，有關醫護人員亦將承擔專業失誤的責任。
院方今(18日)補充指，已把涉事醫護人員停職，醫院亦已啟動紀律調查流程。據了解，事件中涉事的是內地醫生。
港大深圳醫院指，醫院尊重由第三方機構依法理賠，涉事醫護人員會暫停在病區和手術方面的職務，醫院亦已啟動紀律調查流程。（資料圖片／盧翊銘攝)
港大深圳醫院發言人表示，醫院尊重由第三方機構依法理賠，涉事醫護人員會暫停在病區和手術方面的職務，醫院亦已啟動紀律調查流程。至於該名涉事醫生是香港或內地醫生、行醫資歷，以及向事主賠償金額等，醫院稱暫時無可奉告。
據了解，事件中涉事的是內地醫生。
香港大學深圳醫院今年7月發生一宗致命醫療事故，疑因處理分娩不當，導致一名新生嬰兒重型顱腦損傷，最終夭折。據了解，事件中涉事的是內地醫生。圖中醫護人員正在進行其他手術，非涉事人員。 （資料圖片／盧翊銘攝)
港大深圳醫院前天（16日）在微信公眾號發出道歉聲明，指今年7月23日凌晨，賈姓孕婦入院分娩，因第二產程延長，處理過程出現困難，導致新生兒受傷，新生兒當晚8時許出生後轉入新生兒重症監護室，並於次日凌晨死亡。院方稱事後主動與產婦聯繫第三方機構鑑定，並願意就鑑定結果承擔相應責任，會作出合理賠償。
內地傳媒報道指出，根據廣東中一司法鑑定中心的鑑定書顯示，該新生兒為足月的活產嬰兒，死亡原因為顱腦重傷，及部分肺泡腔羊水吸入致中樞功能衰竭。而事故主因是港大深圳醫院人員處理手法不當，包括陰道分娩條件評估不準確、陰道助產方式選擇不當等，並指分娩處理不當與嬰兒死亡有主要因果關係，其責任參與度為61%至90%。