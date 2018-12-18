中成藥「淮安田七片」未經註冊　衞生署籲立即停止服用

衞生署今（18日）調查位於香港皇后大道中的持牌中成藥批發商「淮安田七有限公司」，指涉嫌非法銷售及管有一款名為「淮安田七片（熟）」的未經註冊中成藥；衞生署呼籲立即停止服用有關產品。

衞生署今（18日）根據情報，到持牌中成藥批發商「淮安田七有限公司」進行調查，以及檢取一款名為「淮安田七片（熟）」的未經註冊中成藥。（政府新聞處圖片）

衞生署今（18日）根據情報，到持牌中成藥批發商「淮安田七有限公司」調查，以及檢取一款名為「淮安田七片（熟）」的未經註冊中成藥。

初步調查顯示，有關產品從內地進口作本地銷售，其標籤聲稱上述產品適合需增補氣血人士食用。衞生署指，根據香港中醫藥管理委員會紀錄，該公司持有三款分別名為「淮安田七片（生）（濃縮）」（註冊編號: HKC-07361）、「淮安田七片（熟）」（註冊編號: HKP-07347）及「淮安田七片（生） 」（註冊編號: HKP-07355）的註冊中成藥，惟有關懷疑未經註冊的中成藥並非該三款註冊中成藥之一。

衞生署發言人表示，由於未經註冊中成藥的安全、品質及成效均未經證實，可能對公眾健康構成風險。而該公司正自願從市面回收該未經註冊中成藥，並已設立熱線（2541 1428）解答相關查詢。署方亦正繼續調查，並會密切監察回收情況，至今沒有接獲相關不良反應報告。

發言人又呼籲，巿民如購得上述未經註冊中成藥，應立即停止服用。如服用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。又提醒擁有該產品的市民可於辦公時間內，送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥事務部銷毀。

根據《中醫藥條例》（第549章）第119條，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥，違例者最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。待調查完成後，署方會就檢控事宜徵詢律政司的意見，並會將個案轉介管委會以考慮是否需要採取紀律行動。