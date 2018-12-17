【公務員】衛生署聘二級院務主任　起薪28k　應徵條件：大學畢業

衛生署日近公開招聘二級院院主任，入職起點為28k，最高可達53k，持大學學歷，甚至是應屆大學畢業生，只要已通過CRE測試，皆合乎資格申請。不過工作內容除包括一般的行政支援外，原來還需負責籌備新診所事宜？

除了一般行政支援外，二級院務主任還要建設、重建、合併政府診所。（資料圖片）

不少年輕打工仔都有一種心態：能獲政府招聘就可加入人生勝利組，享受薪高糧準的待遇。不過，待遇再好，其實工作上的要求也不是隨隨便便就可應付。

是次由衛生署作公開招聘的二級院務主任職位，職責可分為「行政」及「診所支援」兩部分，工作內容包括：

在衞生署提供一般行政支援；協助策劃／開展新項目，如建設新診所和重建／合併現有診所；以及在公共衞生服務方面提供支援，包括就診所的日常運作提供後勤支援服務和疾病大流行的預備工作。

而注意一點，入職者可能須在正常辦公時間以外工作。

入職條件

申論人需要具備大學學位，又必須在CRE能力傾向測試獲得及格，以及在中、英文兩卷中取得「二級」成績，而且需能操流利粵語。由於工作始終涉及診所後勤和策劃，申論人又最好具備在診所或醫療服務機構工作的經驗。

成功獲取錄者將按公務員試用條款受聘三年，入職起薪點為每月28,725元，最高可達53,195元。

衞生署二級院務主任招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 6 + 5 + 4

此職位的截止申請日期是12月20日，接受網上、親身及郵寄遞交申請。需留意，在網上遞交申請的人士，須在2018年12月27日或之前把所需的証明文件副本郵寄至所列聯絡地址，並在信封面註明「申請衞生署二級院務主任職位」及各證明文件副本上註明網上申請編號。

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