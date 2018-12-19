本土研究社研究揭逾六成新界棕土未有發展計劃 　政府低估潛力

土地供應專責小組將於月底向政府提交最終報告，棕地為最被廣泛討論的選項之一。本土研究社就棕地的現況進行研究，於今日（19日）發表報告。 研究報告顯示，2017年新界棕地總面積為1,521公頃，較小組聲稱的1,300公頃多出逾200公頃。而當中1,023公頃未納入新發展區及具房屋發展潛力的用地内。

本土研究社發現，由1993年至2017年，棕土總面積增長近一倍。（資料圖片）

逾20年間 棕土面積增加一倍

根據本土研究社發表「隔世追棕-新界棕土擴張軌跡與現況」報告，研究透過Google Map 、ArcGIS等地圖工具，從衛星圖片及航空照片上辨識棕土的分佈。當中發現棕土總面積增長近一倍，由1993年的792公頃，增加至2017年的1521公頃，新增的棕土面積達728公頃。總面積當中的444公頃於發展區內、54公頃屬具房屋發展潛力的用地。扣減政府具發展計劃的棕土範圍後，未有發展計劃的棕土總面積達1023公頃。

本土研究社質疑，政府貶低棕地潛力，如於小組的問卷中提及的330公頃棕土，只佔研究中未有發展計劃的三成。另外，他們又斥政府誇大重置棕地作業者的難度，如當中52公頃的貨櫃場用地於洪水橋新發展區內，估計政府已於區內預留用地重置。

他們建議政府應以「棕土優先」，並以收回土地條例整頓新界鄉郊規劃。短期內應進行凍結調查，以紀錄棕土現況、加強執法及透明化改劃的程序。中期應加重罰則、重新制訂發展審批地區圖。而長期應策略性重置棕土作業，及修復棕土。