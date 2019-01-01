藝人陳蕊蕊長期戴CON、黐假眼睫毛致結膜炎　醫生教如何徹底卸妝

藝人陳蕊蕊因工作需要而長期戴隱形眼鏡及植假眼睫毛，導致患上敏感性結膜炎。要靚、又要眼睛健康，應該點做？

佳節一個接一個，參與派對前化個美美的彩妝，戴「大眼仔」、植假眼睫毛，實令整個妝容更突出。眼科專科醫生葉佩珮提醒，市民落妝、戴隱形眼鏡不當，植假睫毛都有可能傷害眼晴！

陳蕊蕊有植上假眼睫毛，但有部分假睫毛已經鬆脫，肉眼未有發現。鬆脫的假眼睫毛亦令她的病情變嚴峻，葉佩珮更於覆診當天幫她夾走一小截鬆脫的眼睫毛。（歐嘉樂攝）

藝人陳蕊蕊本身患鼻敏感，更受結膜炎折磨半年，最嚴重時連睡覺都劇痛無比，無奈卻又因工作需要，未能完全避免配戴隱形眼鏡，經葉佩珮醫生診斷後，證實患敏感性結膜炎。

部分假睫毛鬆脫 捽眼或致角膜炎

她的上眼皮更是嚴重發炎，葉佩珮表示，陳蕊蕊需要長期配戴有色隱形眼鏡是其中一個導致結膜炎的原因；此外，她亦有植上假眼睫毛，但有部分假睫毛已經鬆脫，肉眼未有發現，但感到痕癢「捽眼」亦有機會導致眼角膜發炎。陳蕊蕊家中有9隻貓，亦是導致敏感的原因之一。

陳蕊蕊需要長期配戴有色隱形眼鏡，更受結膜炎折磨。（歐嘉樂攝）

結膜發炎逾半年 因工作關係要戴隱形眼鏡難好轉

「聽醫生講係敏感一種，我屋企有養貓，原來戴隱形眼鏡都可以令眼敏感，令我有慢性敏感性發炎。」陳蕊蕊分享眼睛敏感情況。她的右眼輕微腫脹，原來病情半年前已經出現，因為工作必須配戴隱形眼鏡，所以眼睛發炎情況一直未有改善。

她最初感到眼睛痕癢，但因為一向有鼻敏感，或有眼痕情況，因此未有為意，直至有一晚睡覺時眼睛痛至無法入睡，「其實開頭都唔覺，係瞓覺嗰陣一路標眼水，覺得好唔舒服先知。如果嚴重會瞓唔到覺，一直標眼水。」

陳蕊蕊亦因植上的假眼睫毛鬆脫，令病情變嚴峻。她受訪當日，記者亦見到其眼睫毛鬆脫，醫生需要幫她夾去一小截假睫毛。

葉醫生指，植入假眼睫毛的過程必須小心，美容師會把一束束的假睫毛黏貼在真睫毛上，有病人本就對膠水敏感，但未必即時得知，若程度嚴重的個案，或是出現眼角膜損傷嚴重才知道，或相隔一晚起床，眼皮腫、眼紅及疼痛。

假眼睫毛膠水入眼可致結膜、角膜發炎

此外，她亦見過病人在植假眼睫毛時，為令黏貼用的膠水更快乾透，會用風扇吹乾，但要眨眼才可滋潤眼球表面，開風扇吹眼增加患眼乾症可能，亦有機會令眼角膜受損。即使不植假眼睫毛，亦有市民會自行貼上即用即棄假眼睫毛，若不慎有膠水入眼，或導致眼球有化學性損傷，輕則眼球泛紅、流眼水，嚴重者會令結膜表面有損傷，或會令角膜發炎，處理不當更有機會出現潰瘍。