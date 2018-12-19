【港鐵四線故障】禍延6小時　僅計每線延誤最長一班車　只罰800萬

港鐵今年10月中發生四線故障事故，造成交通大混亂。港鐵事後調查事件起因，今日﹙19日﹚向政府提交報告。港鐵車務總監劉天成表示，了解到事件獨特性後，會將事件當作四宗事故，將被政府罰款800萬元。

港鐵四條鐵路線線今年10月中齊發生訊號故障，乘客大排長龍。（資料圖片／林若勤攝）

因應四線故障，港鐵成立了高級別檢討委員會調查起因，委員會由港鐵車務總監劉天成及港鐵技術工程總顏永文任主席，另外有三名來自外間的專家為委員，提供專業意見。

劉天成表示，過往從未見過同類事故，為事故感到抱歉；而當天延誤最長的一班列車，每條鐵路線都不同，荃灣線為89分鐘；觀塘線為114分鐘；港島線為77分鐘；將軍澳線為61分鐘。他續稱，了解到事件的獨特性後，每條鐵路線的故障都會當作一宗事故，即一共四宗事故，按照服務表現安排，港鐵一共會被罰款800萬元，明年下半年會以折扣方式回饋市民。

當日事故導致未能正常服務近六小時，未計將軍澳線，根據目前懲罰機制，港鐵需繳交罰款或達千萬，若三線分開處分，罰款多兩倍，即達3,000萬元；連同將軍澳線應超過3,000萬元。

計全程影響時間 每線要罰千萬

當日四線故障前後長達近六小時，才完全回復正常，按推算每線應罰1,000萬元（首四小時500萬元，之後兩小時各250萬元）。不過當日故障期間列車仍維持有限度服務，按照程序，罰款機制會改以受延誤影響最長一班列車計算，以起點至終點的全程行車時間與正常行車時間比較，計算當中延誤了多少。四線受影響最長的一班車，由61分鐘至114分鐘不等，按機制每線僅罰200萬元，因此合共罰港鐵800萬元。

+ 4 + 3 + 2

事故源自兩個系統重置方法不同

根據報告，四線鐵路線的信號系統分別由Alstom﹙佔觀塘線的大部分，以及荃灣線和港島線全線﹚及Siemens﹙佔觀塘線其餘部分，及將軍澳線全線﹚提供，兩者設備都按照同一套SACEM信號系統的功能標準設計。報告指，Alstom及Siemens的系統經由設於觀塘站及藍田站的區間電腦聯繫，四條鐵路由33部區間電腦互相聯繫，以便列車可跨線運作。

員工從未獲悉系統軟件重置運算方法

調查發現，Alstom及Siemens系統的計數器重置安排不同，前者達至其上限數值前，就會自動重置；後者則需人手重置。委員會總結，事故主因是兩個聯繫系統的軟件計數器重置安排不同，兩個系統於事故發生時啟動了重置。報告指，車務及維修人員在事故前從未獲悉系統軟件重置的運算方法、Alstom及Siemens兩個軟件計數器不同的重置安排，以及其對列車服務可能構成的影響，而操作及維修手冊亦無明確描述上述情況。

報告指，港鐵已於相關鐵路線聯繫的位置安裝手動開關，以便有需要時可有效地分隔或連接鐵路線。另外，港鐵會定期檢查所有相關鐵路線的軟件計數器的運作，確保數值正常。