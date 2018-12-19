【首置上車盤】月底公布銷售詳情　1月3日同日派表及接受申請　　

就市建局於馬頭圍道的首個港人首置上車盤，市建局董事會於周二（18日）開會討論細節。據悉，市建局傾向以市價六二折發售，料平均呎價介乎13,000至14,000元，售價約為300多萬至700多萬元，料將於12月31日公佈銷售詳情。 據悉，將於明年1月3日起同日派發申請表及接受申請，於明年3月抽籤，料年中可揀樓。

位於土瓜灣馬頭圍道及春園街交界的首個港人首置上車盤即將推售。（資料圖片）

市建局的首個港人首置上車盤，位於土瓜灣馬頭圍道及春園街交界，當中有450個單位，面積介乎約260平方呎至507平方呎。據悉，單位將以市價的六二折發售，平均呎價介乎1.3萬元至1.4萬元，售價約300多萬至700多萬元。

消息指，市建局將於12月31日公布售價和銷售安排等詳情，並於1月3日同日派表及接受申請，料於明年3月抽籤，明年中揀樓。

據悉，房委會開放申請資助房屋時，將派表日期定於接受申請日期的前7日，令提早交表人士的申請資格一度惹起爭議。為避免再度惹起誤會，故市建局決定將派表及接受申請日期定為同一日。

5年內不准轉售或出租

至於轉售限制，據悉市建局將規定業主在購入單位的首5年內不准轉售或出租，但5年後則可透過補價在公開市場轉售，不過相關銷售詳情仍有待政府批准。

據悉，市建局將定價定為市價的六二折。（資料圖片）

首置上車盤項目申請人須為在港居住滿7年或以上香港居民；申請人及申請表上所有家庭成員，須從未在香港擁有住宅物業；同時並無享用由政府、房委會或房協提供的房屋資助。

至於入息及資產方面，二人或以上家庭每月總入息介乎57,001至74,100元，一人申請者則介乎28,501至37,050元；二人或以上家庭及一人申請者的資產限額，則分別為255萬元及128萬元。