【土地大辯論】消息指發展郊野邊陲不入8大選項　料不會優先處理

土地供應專責小組將於月底向政府提交最終報告，據悉，於諮詢期間惹起大爭議的郊野公園邊陲地帶，於電話調查中支持率僅得約五成，遠低於其他選項，料小組將順應民意，不會將其列入8個優先選項中。
歷時五個月的公眾諮詢期於9月26日結束。（資料圖片）
發展郊野邊陲惹爭議
土地供應專責小組於周二（18日）完成訂定最終報告工作，據悉將向政府推薦8個優先處理的選項。於18個選項中，發展郊野公園邊陲地帶於諮詢期內惹起較大爭議，多個環保團體，包括世界自然基金會香港分會、長春社、綠色和平、環保觸覺等，早前收集約3.7萬個市民聯署，反對發展郊野公園邊陲地帶。
電話問卷調查中，郊野公園邊陲地帶的支持率僅得約50%。（資料圖片）
支持率偏低 料未會列入小組推薦選項
據悉，小組就各個選項進行的電話問卷調查中，郊野公園邊陲地帶的支持率僅得約52%，低於發展棕地的逾78%、發展高爾夫球場的約60%，甚至不及發展岩洞及地下空間的支持率，未能擠身於首8個選項之中。消息指，小組將會順應民意，不會將發展郊野邊陲列入8大優先項目中。
原由上屆政府提出 現屆政府並無強烈意向
值得注意的是，發展郊野邊陲地帶實為上屆政府提出的發展項目，前特首梁振英於任內最後一份施政報告中，提及利用郊野公園生態價值較低、位於邊陲地帶的土地發展公營房屋、非牟利的老人院等用途。
據悉，現屆政府認為發展郊野邊陲地帶涉及修例等程序，料需長時間進行，加上爭議較大，故對此並無強烈發展的意向。
房協已斥資逾數百萬展開研究
至於房協早前應政府邀請，於兩幅分別位於元朗大欖及沙田水泉澳的郊野公園邊陲地帶選址，作房屋發展用途進行可行性研究。據悉，研究斥資逾數百萬港元，早前房協曾稱顧問公司正進行實地視察，最快明年初可進行公眾諮詢。據悉，因研究由政府直接邀請房協進行，故將不會受小組報告影響，並以政府的決定作依歸。
房協正就兩幅郊野公園邊陲地帶選址作房屋發展用途進行可行性研究。（資料圖片）