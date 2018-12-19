【土地大辯論】消息指發展郊野邊陲不入8大選項　料不會優先處理

土地供應專責小組將於月底向政府提交最終報告，據悉，於諮詢期間惹起大爭議的郊野公園邊陲地帶，於電話調查中支持率僅得約五成，遠低於其他選項，料小組將順應民意，不會將其列入8個優先選項中。

歷時五個月的公眾諮詢期於9月26日結束。（資料圖片）

發展郊野邊陲惹爭議

土地供應專責小組於周二（18日）完成訂定最終報告工作，據悉將向政府推薦8個優先處理的選項。於18個選項中，發展郊野公園邊陲地帶於諮詢期內惹起較大爭議，多個環保團體，包括世界自然基金會香港分會、長春社、綠色和平、環保觸覺等，早前收集約3.7萬個市民聯署，反對發展郊野公園邊陲地帶。

電話問卷調查中，郊野公園邊陲地帶的支持率僅得約50%。（資料圖片）

支持率偏低 料未會列入小組推薦選項

據悉，小組就各個選項進行的電話問卷調查中，郊野公園邊陲地帶的支持率僅得約52%，低於發展棕地的逾78%、發展高爾夫球場的約60%，甚至不及發展岩洞及地下空間的支持率，未能擠身於首8個選項之中。消息指，小組將會順應民意，不會將發展郊野邊陲列入8大優先項目中。

原由上屆政府提出 現屆政府並無強烈意向

值得注意的是，發展郊野邊陲地帶實為上屆政府提出的發展項目，前特首梁振英於任內最後一份施政報告中，提及利用郊野公園生態價值較低、位於邊陲地帶的土地發展公營房屋、非牟利的老人院等用途。

據悉，現屆政府認為發展郊野邊陲地帶涉及修例等程序，料需長時間進行，加上爭議較大，故對此並無強烈發展的意向。

房協已斥資逾數百萬展開研究

至於房協早前應政府邀請，於兩幅分別位於元朗大欖及沙田水泉澳的郊野公園邊陲地帶選址，作房屋發展用途進行可行性研究。據悉，研究斥資逾數百萬港元，早前房協曾稱顧問公司正進行實地視察，最快明年初可進行公眾諮詢。據悉，因研究由政府直接邀請房協進行，故將不會受小組報告影響，並以政府的決定作依歸。