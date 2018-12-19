【保母虐兒】虐待過程被拍片　女童遭鐵夾夾鼻　哭說：對唔住契媽

女同志情侶承認為朋友照顧4歲女兒時，指女童說謊而對她百般施虐，女童後更被打至陷入半昏迷狀態。事件被揭發後，女童母的一名朋友稱事發數天後突收到一封附有記憶卡的信件，卡內載有一段長約10分鐘的女童受虐影片，片中所見，女童被人用鐵夾夾鼻，並遭兩名被告迫令承諾不再講大話，一直哭著的女童因遲遲未能照樣背出完整承諾，遭連番辱罵，甚至被斥「拎個屎坑腦記住」。

保母虐兒案兩名女被告：陳天佑（左）及馮嘉寶（右）。（被告facebook圖片)

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女童哭著苦叫：對唔住契媽

控方今呈上該影片和截圖呈堂，並在庭上播放該影片。片段甫開始，女童X的鼻已被鐵夾夾著，並說出「掟出街」一類的字眼，惟另兩把聲音不斷指責X未能讀出整句說話，有人又拍打X鼻上的夾，或捉著X的衣領搖晃。而X驚惶失措，不斷啜泣，道歉謂：「對唔住契媽。」

未能講出承諾被罵「特登」

惟X仍未逃過責難，有人要求X跟著說：「如果再講大話，塞落垃圾桶，掟出街。」惟X多番嘗試，都未能成功，因此被罵：「睇你死人樣，特登唔講」、「都唔X記得」和「拎個屎坑腦記住」等。此外，有人聲言把片段「周圍畀人睇」，並會上載至網上的Youtube和Facebook。

片中人說：夾到個鼻高咗

片段中有時以近鏡拍攝X的臉，可見其臉上有瘀傷。X被要求「放鬆」後舉起雙手，被大力擺動數次。至片版尾段，有人終放開X鼻上的夾子，並謂：「夾到個鼻高左。」另一人回應：「靚啲囉。」X最後才勉強照被告要求說出承諾。

辯方庭上確認，片段中兩把聲音均屬兩名被告：陳天佑（37歲）及馮嘉寶（43歲），但未有明確指出首次被告屬於那一把聲音。