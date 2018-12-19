【UGL案】覆核律政司決定有前科　男僱主菲傭背後自瀆終裁罪成

「長洲覆核王」郭卓堅不滿律政司以證據不足為由，決定不就前特首梁振英涉嫌收受UGL 5000萬進行檢控，日前提出司法覆核。郭今日見傳媒時，提及過往曾有人就律政司不起訴決定提覆核，終令律政司改變初衷。翻查資料，那是一宗涉及菲傭指男僱主在她背後自瀆的案件，律政司最初決定不作起訴，菲傭事後提司法覆核，並獲覆核許可，律政司重新索取法律意見並提出起訴，男僱主最終被裁定企圖非禮罪成被判囚5周，事主事後更透過民事途徑向被告成功索償21萬元。

涉案男僱主石國藝曾就被定罪在高等法院提出上訴，但遭駁回。(資料圖片)

該案案情指，男僱主石國藝於2015年2月26日至3月3日期間，四度在家中於女菲傭面前觸摸他自己的私處，又試過在菲傭身後自瀆，並發出沉重呼吸聲。菲傭曾將手機放在廚房裏，偷拍男僱主在她於廚房工作時的舉動，並拍得男僱主在她背後露械，甚至緊握住下體盯住事主好幾秒。

律政司起初以證據不足為由不作檢控，惟菲傭提出司法覆核，法庭認為案件有可爭辯之處批出覆核許可，律政司及後決定以企圖非禮、非禮及普通襲擊罪起訴被告，該男僱主經審訊後被裁定企圖非禮罪成，判囚5周，該男僱主曾申請上訴，但遭駁回。涉案菲傭後來更從民事途徑向男僱主索償21萬元。