【港鐵四線故障】運輸署與港鐵檢討事故接駁巴安排　料明年中完成

港鐵今年10月中發生四線故障事故，造成交通大混亂。港鐵今日﹙19日﹚向政府提交報告；四線故障將會當作四宗事故計算，港鐵將按機制被罰款800萬元。運輸署指，正與港鐵檢討現行應變計劃，包括在發生鐵路事故引致服務延誤時，在受影響的車站提供免費接駁巴士的安排等，有關檢討預期於明年年中完成。

港鐵今年10月中發生四線故障事故，造成交通延誤。（林若勤攝）

港鐵港島線、觀塘線、荃灣線和將軍澳線的信號系統在今年10月16日發生故障事故，造成交通大混亂。港鐵今日向政府提交報告，獲運輸及房屋局、運輸署及機電工程署信納，確立事故與信號系統更新工程及其測試無關。

另外，港鐵亦已全部採納政府就事故檢討提出的建議，包括按機電署指示港鐵要全面檢查信號系統設備，並在進行信號系統更新工程，以及測試時繼續密切監察及維護相關系統，並於有需要時增派人員到關鍵車站的信號設備室候命，即時重啟電腦，以加快恢復信號系統運作。

港鐵被按懲罰事故機制被罰款800萬元，運輸及房屋局解釋，由於將軍澳線和部分觀塘線採用的信號系統的設定不同，以及另外三條鐵路線之間的連繫，所以作四宗事故計算。

運輸署指，正與港鐵公司檢討現行應變計劃，有關檢討預期於明年年中完成。（資料圖片）

運輸署指，正與港鐵公司檢討現行應變計劃，包括在發生鐵路事故引致服務延誤時，在受影響的車站提供免費接駁巴士的安排，特別是針對附近只有較少公共交通工具提供服務的車站；有關檢討預期於明年年中完成。

立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰認為，港鐵應該設置警報系統，避免多條路線故障再出現。（資料圖片）

田北辰倡設警報系統

立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰認為，港鐵應該設置警報系統，透過發出預警以提示港鐵人員能同步重置不同系統，避免多條路線故障再出現。他又指，港鐵應以事故當日乘客額外所花的交通時間，計算生產力損失量度罰款，續言對港鐵的營運水平有信心。