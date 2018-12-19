明年拍板院舍最低人均面積　羅致光料須協助小規模私院跟隨新標準

社署檢視院舍實務守則及法例工作小組上月底舉行會議，據悉政府將高度照顧院舍最低人均面積的法定要求，由現行6.5平方米增至9.5平方米，而中度及低度照顧院舍則增至8平方米。 勞福局局長羅致光今（19日）表示，料作出增加院舍人均面積的修訂後，規模較小的私人安老院舍難以跟隨標準，政府屆時或須作出協助，包括以「改善買位計劃」提升其服務水平。

羅致光（中）表示，即使把最低人均法定要求8平方米，相信規模較小的私營安老院舍亦難以跟隨標準。（陳淑霞攝）

社署檢視院舍實務守則及法例工作小組上月底舉行會議，據悉政府將高度照顧院舍最低人均面積的法定要求，由現行6.5平方米增至9.5平方米，而中度及低度照顧院舍則增至8平方米；並設立10年過渡期予現有院舍，透過逐步減少宿位符合法定要求。

羅致光今（19日）與傳媒茶聚表示，即使把最低人均法定要求8平方米，相信規模較小的私營安老院舍亦難以跟隨標準，屆時政府要協助及鼓勵形式，幫助安老院舍追上新標準，包括施政報告提出的「改善買位計劃」，藉此提升其服務至甲一水平。

近年外界不斷提倡人均面積「8+8」方案，他表示，截至今年數字已有三萬多名長者正輪候安老院舍服務，意味著社會整體欠缺逾300間院舍，即使把人均面積增加一平方米，相信亦有院舍因此而結業。他指若把新建院舍的最低人均法定要求躍升到16平方米水平，料只能用作搬遷現有院友，直言方案不可能。

羅致光：資助院舍輸入外勞僅為時間問題

此外，他表示，安老業界人手持續緊張，認為輸入外勞計劃擴展至資助院舍僅為時間問題，但仍未有具體方向及時間表，若要推行亦會先諮詢勞顧會。