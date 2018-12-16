團體斥社署監管院舍不力　倡改善人手比例及增設多個專業職位

近年不乏院舍涉及院友傷亡事件，申訴專員公署早前更直斥社署對安老院舍執管寬鬆。有團體批評，社署監管院舍不力，若只按社署牌照科監管及警告，卻不大幅修改院舍人手要求，將無法改善院舍的違規問題。 然而，現時法例沒有要求院舍聘請其他專業人員，團體建議政府應改善安老院及殘疾人士院舍人手，如增設物理治療師等，以支援院友護理等。

永別劍橋康橋工作小組斥社署監管院舍不力。（工黨圖片）

社署於去年成立「檢視院舍實務守則及法例工作小組」，檢視安老院及殘疾人士院舍部分條例，惟申訴專員公署調查報告批評，社署對安老院舍執管寬鬆，並要求改善。「永別劍橋康橋工作小組」今（16日）指出，社署監管院舍不力，倘若單以社署牌照科監管及警告，不大幅修改院舍人手要求，將無法改善院舍的違規、照顧不善，以及虐待問題。

然而，法例亦沒有要求院舍聘請其他專業，以支援院友護理、復康、生活等需要，不少屬高度照顧院舍的人手比例，僅合符現時法例的最低要求，甚至簡單的起居照顧亦見人手不足，更惶論可於院友生活上提供適切護理或復康支援。

小組建議，若一個六十人的高度照顧院舍作比例計算，院舍應具有1名物理治療師、1名職業治療師、1.5名護士、1名社工及2名配藥員，作最低的人手要求；同時亦倡增加護理員比例至1比20，使院友能有更適切的照顧，避免院舍因人手不足問題，導致不合理情況發生，如束縛院友等。