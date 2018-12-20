中大研究：每6位糖尿病人就有1位出現腎功能急劇下降

中大醫學院研究發現，每6位糖尿病患者有一位出現腎功能急劇下降。糖尿病是慢口性腎衰竭最常見成因，本港現時每年約有1200名新症洗腎患者，一半為糖尿病患者。

中大醫學院研究發現，每6位糖尿病患者有一位出現腎功能急劇下降。（朱雅霜攝）

中大醫學院於1995年至2007年間，追蹤6330名二型糖尿病患者，分析他們的腎功能衰退速度，以「估算腎小球過濾率下降」軌跡，確定4種腎功能衰退模式，初步發現導致糖尿病患者腎功能急速惡化的高危因素及基因標記。

中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任馬青雲表示，研究團隊追蹤6330名腎功能未受影響的二型糖尿病患者，以平均13年時間監察及分析他們的腎功能衰退情況，以「估算腎小球過濾率下降」的軌跡，確定4種衰退模式：「緩慢線性」、「曲線」、「遞進」、「加速」 ，發現每6名患者有一名出現急速惡化情況，即每年腎功能下降4%以上。第四類「加速」患者比第一類「緩慢線性」死亡風險高5.9倍，他們普遍是男性、吸煙者、長期糖尿病患者，伴隨高血壓、尿蛋白、肌酐酸比值及糖化血紅素偏高。

中大研究團隊追蹤6330名腎功能未受影響的二型糖尿病患者，以平均13年時間監察及分析他們的腎功能衰退情況（朱雅霜攝）

同時，研究發現5個或會加速腎功能惡化的基因標誌，透過基因測試，測試者擁有的相關標誌越多，患有糖尿腎病的機會越高，有助糖尿病患者及早確診，開始透過服用相關藥物、控制血糖、血壓，減慢腎衰竭速度。

中大醫學院內科及藥物治療學系腎臟科教授司徒卓俊表示，香港現時約有80萬名患者，末期腎病近1萬人，同時每年有約1200名新症洗腎病人，增長率約5至7%，造成沉重醫療負擔。五成新症中有一半是糖尿病患者，糖尿病已是慢性腎衰竭最常見成因。

糖尿病患者若控制血糖不佳會出現慢性併發症，包括腎病，嚴重者可引致腎衰竭，即只剩15%至25%腎功能。糖尿腎病在早期並無症狀，無法自行察覺，確診時已已入腎衰竭階段，患有糖尿病10年的患者當中，每年平均近2%會發展至末期腎病。