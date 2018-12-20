環保署推天然聖誕樹回收服務　1月4日起可送至環保園或綠在區區

為減少園林廢物及鼓勵市民循環再用，環保署呼籲市民及工商機構今年聖誕節後，把擬棄置的天然聖誕樹送往指定地點回收。環保署承辦商會把其循環再造成堆肥，實踐惜物減廢。 2019年1月4日至7日期間，每日上午9時至下午6時，市民可把家居的天然聖誕樹送往屯門的環保園或7個綠在區區回收；至於工商機構則須把天然聖誕樹直接運往環保園。市民於運送天然聖誕樹到相關收集點前，請預先以電話聯絡，確保送出的天然聖誕樹適合回收。

環保署發言人提醒市民，有關回收服務只限於天然聖誕樹。（資料圖片）

環保署發言人提醒市民，有關回收服務只限於天然聖誕樹，運送前亦應把所有繫於天然聖誕樹上的燈飾、裝飾物、膠帶及塑膠底座等物品拆除，以免影響其回收再造的過程。至於其他小型植物，如聖誕花等，市民可重新栽種，以及將塑膠製的聖誕樹及裝飾物貯存再用。

所有參與是次回收的市民和工商機構均會獲得電子版證書，把天然聖誕樹送往綠在區區的市民更可獲贈一份小禮物。

各收集點的地址和電話，以及回收服務的查詢熱線如下：