【01天氣預報】天文台下調聖誕氣溫　下周轉冷除夕夜或低見12度

受一股較溫暖的偏東氣流影響，香港正迎來一連數天濕暖天氣，香港多區今早接近中午時，氣溫普遍上升至22度以上，個別地區更錄得逾25度以上的高溫。 不過，濕暖天氣預料只維持至本周末，並為香港帶來史上其中一個最暖冬至後，除著東北季候風在下周逐漸增強，氣溫之後將逐步下降，最新發布的九天天氣預報顯示，天文台下調聖誕節當天的預測溫度至18至21度，之後將明顯轉涼，下周六時將轉濕凍，屆時氣溫除最低見到14度外，更會有幾陣雨。而最低溫度概率預報更顯示，除夕當天的氣溫低見12度的機會達30%至40%。

在上午11時半，天文台錄得氣溫為22.4度，相對濕度為百分之80，而在京士柏錄得的紫外線指數是4，強度屬於中。

下周末氣溫下降。（天文台）

跑馬地上午曾錄26.6度

今早各區的天氣情況，多區氣溫普遍介乎22至24度，個別地區錄得的氣溫較高，其中跑馬地在11時後，曾錄得26.6度，為全港最高，深水埗及屯門，就分別錄得25.9及25.5度。

自動分區天氣預報就顯示，預料今午各區氣溫將繼續上升，雖然晚上氣溫會回落，惟仍保持在20度或以上。至於本周六冬至，預報顯示當天多區在大部分時間，氣溫將介乎20度至25度間。

跑馬地在11時後，曾錄得26.6度。（天文台）

聖誕最高氣溫兩度下調

天文台表示，一股較溫暖的偏東氣流正影響廣東沿岸，並會在未來一兩天帶來陽光和溫暖的天氣，香港今日部分時間有陽光，吹和緩偏東風。而在溫暖周末過後，由於預料東北季候風會逐漸增強，令華南下周初至中期氣溫逐步下降，最新發布的九天天氣預報便顯示，天文台修訂了聖誕節的預測氣溫。

按天文台早前預測，聖誕節當日最高氣溫本達23度，昨日已下調至22度，最新預測更進一步下調至21度，而最低氣溫亦由原來的19度下調至18度，聖誕節的氣溫打入歷史三甲已基本無望。

下周轉冷除夕夜或低見12度。（天文台）

新年後氣溫料反彈

此外，天文台又同時更新聖誕後的天氣預測，雖然下周四氣溫將繼續急跌，最低將只有15度，較早前預測略高一度，然後下周五及周六氣溫將介乎14至17度，相對濕度將乎介百分之70至90，下周六時並將多雲及有幾陣雨，故此將會又濕又凍。

然而，最低溫度概率預報就顯示，下周後期及周末的氣溫，仍有下調空間，凍天氣甚至有望延續至除夕，28日及29日最低氣溫為14度的概率達50%至60%，而隨後兩日最低氣溫為11至12度的概率亦有30至40%。而除夕當天的氣溫，現時預料會介乎12至18度之間的機會較大，市民外出倒數時，可以出動羽絨厚衣。而在踏入新一年後氣溫便將反彈，料下月初最高氣溫將一口氣回升至20至22度水平。