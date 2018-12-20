【冬季流感】上周增5宗嚴重流感　1人死亡　流感活躍程度料再升

過去一星期氣溫低見約攝氏13度，衞生防護中心今日（20日）公布的最新一期《流感速遞》顯示，12月9日至15日的一周內，共新增五宗成人嚴重流感個案，其中一名病人死亡，已知其中一人曾接種本季流感疫苗；而過去11天內，並無新增兒童嚴重流感個案。 上周因流感入院率達0.22，是自今年3月以來首次超出基線水平0.20。整體流感活躍度持續上升，當局預期本地流感活躍程度將進一步上升。

當局估計流感活躍度將進一步上升。（資料圖片）

最新一期《流感速遞》顯示，12月9日至15日共新增5宗成人嚴重流感個案，其中2人確診為甲型H1流感，另有2人確診為甲型H3流感；有一人死亡，已知５人當中僅１人曾接種2018/19年度流感疫苗。兒童個案方面，過去11天內均無新增18歲以下人士嚴重流感個案。

流感入院率自3月以來 首次高於基線水平

至於因確診流感、而需入住公立醫院的入院率方面，上周入院率為0.22，超出0.20的基線水平，亦高於前一周的0.19，當中以0歲至4歲人士的入院率最高，每一萬人當中便有1.98宗入院個案。

今次是自本年3月以來，流感入院率首次高於基線水平。上次入院率超出水平，是於今年第12周（3月18至24日），該星期的入院率為0.31。

根據實驗室收集到的呼吸道樣本顯示，上周季節性流感病毒陽性百分比為 6.91%，較前一周的6.29%微升，但仍然低於10.7%的基線水平。上周檢測到的 341 株季節性流感病毒當中，甲型H1流感佔的比率最高，有271株（5.49%），其次為甲型H3（1.24%）、丙型流感（0.12%）及乙型流感（0.06%）。