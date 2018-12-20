海洋公園推港人優惠「一月之星」生日週免費入場　惟同行優惠取消

一月「生日之星」又多個好去處！海洋公園宣佈，將於明年1月推出新一輪的「港人優惠」，於明年1月1日至1月31日期間，一月出生的港人可於生日週任選一天免費入場，及可獲贈特別版生日襟章，同行親友亦可得到多項特快通行服務、餐飲和攤位遊戲等優惠。然而，目前與生日之星同行親友八五折入場優惠，將於下月取消。

海洋公園宣佈，將於明年1月推出新一輪的「港人優惠」，於明年1月1日至1月31日期間，一月出生的港人可於生日週任選一天免費入場。（資料圖片）

生日起7天內免費入園一次 可享特快通行禮遇

踏入2019年還有不足兩星期，海洋公園宣布新一輪的「港人優惠」，明年1月1日至1月31日期間，一月出生的港人可於生日週任選一天免費入場，壽星仔或壽星女只須出示有效之香港身分證，便可於生日起計7天內免費進園一次。發言人提醒，入場後戴上特別版生日襟章，將可得到園內工作人員及吉祥物的「神秘」祝福。

此外，壽星仔壽星女亦可與同行親友分享生日禮遇，於指定機動遊戲，包括熱帶激流、動感快車、滑浪飛船及摩天巨輪中任擇其一，以及指定動物展館，即南極奇觀、北極之旅及尋鯊探秘中任擇其一，享用特快通行服務一次，減省輪候時間

發言人提醒，緊記入場後戴上特別版生日襟章，將可得到園內工作人員及吉祥物的「神秘」祝福。（海洋公園提供）

同行親友八五折入場優惠將取消 改推信用卡折扣

不少人均到場內試玩攤位遊戲挑戰一下，將可獲升級獎品。於水都餅店、海龍王餐廳、冰極餐廳或嵐灣茶座消費滿 150元，壽星及同行者每人可獲贈迷你士多啤梨慕絲生日蛋糕。

但提提大家，海洋公園生日優惠將作更改，與生日之星同行親友八五折入場優惠將於下月取消，發言人表示，現時海洋公園正推出優惠，以銀聯卡購買門券將低至六折，其他優惠則可於購票站再作查詢。