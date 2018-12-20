【冬季流感】高峰期料1月殺到　醫管局加開500臨時病床嚴陣以待

流感活躍度持續上升，醫院管理局行政總裁梁栢賢今日（20日）透露，現時急症室求診人次高峰期已有約6,000人次，而近兩日需入院人次已逾千人，他坦承病房有壓力，但醫管局會採取各項措透應對，包括增加500張臨時病床，以及利用特別津貼計劃鼓勵醫護彈性加班提供服務。 被問到加床會令病房環境更擠迫，梁栢賢指明白病房空間有限，但他強調最低限度有足夠醫護人員照顧病人。

梁栢賢承認現時病房「有壓力」，但前線人員暫時應付得到。（鄭翠碧攝）

醫院管理局行政總裁梁栢賢及主席梁智仁在醫管局大會後見傳媒，被問到應到冬季流感的措施，梁栢賢預計高峰期會於1月左右來臨，醫管局將於高峰期加開500張臨時病床，臨時病床主要集中在新界東及九龍中聯網。連同本年度新增的約570張病床，共有約一千張加床。他指出，加床需配合現有人手，明白加床會令病房環境擠迫，但最低限度要確保病房有足夠醫護人手可照顧病人。

醫管局又繼續與法國醫院、荃灣港安醫院「買床」，把合適的病人轉送到該兩間醫院完成治療。梁栢賢指新開的醫院如天水圍醫院、北大嶼山醫院等，均「有地方有病床」，部份復康醫院的病床亦可能需調動，希望能降低病床佔用率。

醫管局在下年度計劃加設約500張新病床，醫管局或會在冬季服務高峰期內提早開設部分2019/20年度計劃的新病床，但沒有透露數目。

梁栢賢透露，現時急症室求診人次未達高峰期的平均逾7,000人次，但每逢星期一都錄得約6,000人次，而近兩日需入住病房的人次逾千人，他承認病房「有壓力」，現時病房擠迫，部分病房的佔有率已超過100%，但重申前線人員暫時能應付到。

他重提醫護人員的特別酬金計劃，又表示去年冬季流感高峰期間，全部公立醫院醫護人員總加班時數逾96萬個小時，他預期今年的總加班時數亦相近，希望有足夠人手為市民提供服務。

另外，在2018年12月1日至2019年5月31日期間，當部門及病房工作量高於正常水平時，特別酬金計劃就會啓動，前線醫護人員的額外工作時數只要不少於1小時，就可獲發放特別酬金，梁栢賢稱盼計劃有助增加前線醫護人手。

醫院管理局行政總裁梁栢賢及主席梁智仁在醫管局大會後見傳媒，指今年將加開500張短期病床應冬季流感高峰期的需求。（鄭翠碧攝）