【天氣預報】偏東氣流遇上北風容易製造降雨？天文台拆解箇中原因

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

上回說到寒冷女皇和東北將軍多次想進攻南方但失敗，今次東北將軍再走進位於遼闊之西伯利亞的「冷宮」，向寒冷女皇獻計。

將軍：「啟稟女皇，今年入秋以來，我軍向華南發動多輪攻勢，雖然冷兵兵未能成功征服華南，但我有信心今次一定成功。」

女皇（悅）：「善！」（隨着臉色一沉）續道：「不過，我風聞東都督懷不臣之心，有一次東風阻擋了北統帥率領的冷兵兵，拖延了華南沿岸的降溫。」

將軍：「請聽臣一言。當日的確有偏東氣流阻擋北統帥，然而它是從海上來，並非由東都督帶領。事實上，這痴心妄想的偏東氣流無法阻擋北統帥，雙方匯聚後，偏東氣流被打到落花流『水』。而下雨後水點的蒸發令周圍的空氣冷卻，有助降溫。」

由於珠江口一帶沒有地形阻擋，北風易於前進，所以在北風潮時，大嶼山附近一般會比市區早些轉吹北風。從珠江口南下的北風（黑箭咀）與背景東風（黃箭咀）匯聚，有利水氣的抬升，製造降雨。（香港天文台提供）

女皇（點頭）：「原來如此，做得好！」

將軍：「其實東都督有其擅長，北統帥有所不及。」

女皇奇道：「是什麼？」

將軍：「由於東都督帶兵從海路推進，遇到的阻力比陸路少，所以東風一般較北風大，容易導致華南沿岸一帶持續吹強風，而大風會產生風寒效應，同樣有助女皇。」

女皇（和將軍撫掌大悅）：「哈哈，吾有爾等卿家，何愁大事不成！」

原文：東北季候風 – 東北爭功

作者：香港天文台羅曉輝