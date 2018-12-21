夫婦涉虛報收入以480萬購白居二單位　與同案被告押後答辯

一對夫婦4年前為置業，涉聯同廣告公司東主製造虛假的就業證明書，參加房委會的白居二計劃，並向房委會稱兩人總收入未超出上限，在毋須補地價下，以480萬元購入筲箕灣東旭苑居屋單位。三人被控兩項欺詐罪及一項偽造罪，今（21）於東區裁判法院提堂。辯方申請押後答辯，案件押後至明年2月15日再訊，三名被告期間獲准各以5,000元保釋候訊。

兩名夫婦被告：胡嘉朗（左）及譚浩傑（右）到東區法院應訊。（馮家淇攝）

一對夫婦4年前為置業，涉聯同廣告公司東主製造虛假的就業證明書，參加房委會的白居二計劃，並向房委會稱兩人總收入未超出上限，在毋須補地價下，以480萬元購入筲箕灣東旭苑居屋單位。三人被控兩項欺詐罪及一項偽造罪，今（21）於東區裁判法院提堂。辯方申請押後答辯，案件押後至明年2月15日再訊，三名被告期間獲准各以5,000元保釋候訊。

妻涉虛報稱任產品經理

控罪指，首被告胡嘉朗及丈夫譚國鴻被指涉嫌於2014年1月17日至6月5日期間，向房委會訛稱二人總收入沒有超過合資格申請者4萬元的入息上限。胡並製造或安排製造虛假的就業證明書，顯示她自2013年11月4日起受聘於紅二制作室任職產品經理。

毋須補地價下購居屋單位

胡及後向房委會遞交該就業證明書，作為其入息證明。其後二人在毋須補地價下，以480萬元購入筲箕灣東旭苑居屋單位。謝則被控在2014年1月17日至6月25日期間，製造文書，即一封虛假地顯示紅二制作室於2013年11月4日僱用胡嘉朗的聘用信。

三名被告均申請暫時不答辯，以等候控方文件及諮詢法律意見，裁判官准各被告獲以5,000元保釋候訊，期間不得騷擾控方證人。

案件編號：ESCC3113/18