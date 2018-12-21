粉嶺公路巴士轉乘站12月23日啟用　11條巴士線停站

運輸署今日（21日）宣布，位於粉嶺公路南行的粉嶺公路巴士轉乘站將於下周日（23日）早上5時啟用。轉乘站啟用後，會有11條巴士線於該處停站。乘客在該轉乘站轉乘上述巴士路線時，只須繳付兩條路線車費的差額，其總車費即等同該兩條路線較高者的車費。 運輸署會與巴士公司密切監察轉乘站在啟用後的運作情況。

粉嶺公路巴士轉乘站將於12月23日早上5時啟用。（運輸署提供）

新啟用的轉乘站設有候車上蓋、座位及預計巴士到站時間的顯示屏。當中有11條巴士線於該處停站，包括6條全日和5條只於繁忙時段服務的巴士路線。路線如下：

全日服務的巴士路線：

九巴第73B號線（大埔醫院──上水（循環線）） 九巴第270A號線（上水──尖沙咀東（麼地道）） 九巴第277E號線（上水（天平）──藍田站） 九巴第277X號線（聯和墟──藍田站） 九巴第278X號線（上水──荃灣（如心廣場）） 九巴第673號線（上水──中環（香港站公共運輸交匯處））

只於繁忙時段服務的巴士路線：