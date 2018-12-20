粉嶺公路巴士轉乘站將啟用　巴士要轉線埋站恐釀大塞車

粉嶺公路（往九龍方向）轉乘站，將於本月23日（日）正式啟用，將會有11條巴士路線使用該轉乘站，供乘客上落車作轉乘用途。當中部分巴士路線，如要抵達轉乘站，先要由粉嶺公路中線轉入慢線，有機會阻礙從華明邨方向駛出的慢線車輛。 有北區居民近日在網上發帖對轉乘站位置感到不滿，擔心轉乘站會加劇早上繁忙時間的車輛擠塞情況，同時對只在單方面設轉乘站大感不解。北區區議員陳惠達就表示，因為車輛轉線問題，轉乘站前有機會出現車輛慢行駛擠塞情況，但預計會在27號，即公眾假期完結後才能知道實際繁忙時間的運作情況。

前行政長官梁振英在2013年《施政報告》中曾提及，政府會檢討巴士服務、優化路線、加強接駁功能及改善轉乘安排，而運輸署及專營巴士公司將以「區域性模式」配合改善措施，陸續檢視及重組巴士服務。2013 年 11 月，北區區議會轄下完善北區巴士路線重組計劃工作小組要求北區設置巴士轉乘站，並向運輸及房屋局提出建議。及後，路政署及運輸署計劃於該連接路旁設置往九龍方向的巴士轉乘站，北區往九龍方向的巴士路線，可利用粉嶺公路及上述連接路進入巴士轉乘站上落乘客。

轉車站將於本月23日正式啟用，共有11條巴士線會使用該車站。（北區區議員陳惠達提供相片）

轉乘站設四個停車位 居民憂大塞車

根據以上計劃，北區往九龍方向的巴士路線，會利用粉嶺公路進入巴士轉乘站上落乘客，然後再經由該連接路返回粉嶺公路。計劃中的巴士轉乘站的停泊處長約65米，候車區將設置100米長的巴士站上蓋，該轉乘站只設有四個停車位。路政署曾稱，該巴士轉乘計劃可方便北區及大埔區居民前往其他地區，並可減少北區開設長途 巴士服務和直接點到點巴士服務的需要，以及紓緩因巴士服務重叠而引起的交通擠塞和環境問題。惟轉乘站未啟用，一眾北區居民已大感不滿。

在粉嶺公路轉乘站停站的路線，包括由九巴經營的277E、277P、277X、673、673P、270A、270B、270P、278X、73B及274線。不少巴士路線將於當日起，停靠粉嶺巴士轉乘站，而九巴會為該路線提供「免費」或「補差價」轉乘優惠。

巴士中線轉慢線入車站 慢線巴士被「頂死」

車輛要由粉嶺駛出粉嶺公路大致可分為兩個方向，一是經粉嶺南／清河邨駛入粉嶺公路的中線，二是由華心邨轉入公路的慢線，而兩線的交匯點就於距離轉乘站不足一公里的位置。有市民近日在網上發帖，對轉乘站位置大感不滿，表示上述不少停靠轉乘站的巴士路線，都在粉嶺公路中線行駛，擔心中線切入位於慢線內的轉乘站時，會與由華心邨轉入粉嶺公路的慢線車輛交集，加劇粉嶺公路於早上繁忙時間的塞車情況。

路政署曾稱，該巴士轉乘計劃可方便北區及大埔區居民前往其他地區，並可減少北區開設長途巴士服務和直接點到點巴士服務的需要，以及紓緩因巴士服務重叠，而引起的交通擠塞和環境問題。惟轉乘站未啟用，一眾北區居民已大感不滿，並對只在往九龍方向設轉乘站感到不解，有網民更留言指：「邊個天才諗嫁？ 北行線加個轉車站先岩喎！」

《香港01》正在向運輸署了解，署方目前正在跟進有關事宜。

粉嶺公路擴闊工程估計於 2019 年完成，同時於公路上加設轉乘站。（圖片來源：路政署）

區議員建議刪減巴士使用轉乘站

北區區議員陳惠達指，目前轉乘站仍未落成，暫時未預測到屆時會否出現擠塞情況，而啟用當日為星期日，接下來亦連續有一連串公眾假期，預計27日才真正出現實際交通情況。如日後出現擠塞情況，他建議，署方可考慮刪減車輛使用該轉乘站，例如除去使用率低的277X班次，減少轉乘站出現大量車輛擠塞的問題。