樹仁大學「酌情」暫不收回學生會場地及民主牆　使用期延長三個月

香港樹仁大學早前以學生會「缺莊」為由，收回學生會室及民主牆，引起學界聯署批評。樹仁大學今日傍晚五時與學生代表會面，校方稱，因留意到學生訴求，決定將學生會辦公室及民主牆的使用期限延長至明年3月31日，特學生會完成幹事會補選後，再商討2018至19年度借用協議簽訂事宜。《香港01》向候任評議會主席鄭家朗查詢，他指暫時未有回應。

樹仁大學今日傍晚五時與學生代表會面，校方稱，因留意到學生訴求，決定將學生會辦公室及民主牆的使用期限延長至明年3月31日。（資料圖片）

根據樹仁大學學生事務處發給學生會信件指，每年均與樹仁學生會簽訂「特許協議」，借出文康大樓H204室及35周年廣場報告版作為學生會辦公室及民主牆。

學生事務處指，2017/18年度協議於本月31日到期，由於學生會未能於選舉中產生幹事會未有代表簽訂2018/19年度的協議，按往常做法，校方應暫停借出場地及廣告版位置，惟見學生會近日反映訴求，表示在幹事會出缺期間，仍有使用的需求，故現向學生會作出酌情處理，延長借用期至明年3月31日。

待幹事會完成補選後 校方會再約見學生

校方指，將待幹事會完成補選後，再約見學生處理2018/19年度簽訂「特許協議」事宜。校方表示，一直尊重學生會自治權，亦重視言論自由，期望在往後時間繼續與學生會保持良好的溝通與接觸。

香港樹仁大學學生會周二(18日)聯同八間專上院校學生會及學聯發起聯署，批評校方以「未能產生新一屆幹事會」為由，決定收回學生會辦事處和民主牆，是打壓學生自治及言論空間，予以嚴厲譴責。聲明指，若校方未能在本月27日前回應訴求，不排除會將行動升級。