港航內部電郵回應財困傳聞：有報道誇大失實　冀員工投入工作

有關港航財困的傳言滿天飛，外間更多次傳出港航隨時倒閉。有港航空姐亦曾對《香港01》直言，一直收到外界有關公司財政不穩的傳言，但相信傳言未必屬實。 飽受負面傳聞困擾的香港航空，今向員工發出內部電郵，向員工派定心丸，指近日部分傳媒的報道是誇大失實，希望員工可以繼續保持士氣及投入工作。 空運牌照局表示，注意到近日有關香港航空財政狀況的報道，已根據《空運（航空服務牌照）規例》要求香港航空交代情況；牌照局會繼續留意事件發展及採取適當跟進行動。 運房局表示，香港航空已就近期的董事會變動書面通報運輸及房屋局，而據觀察香港航空的日常營運和服務，在董事會人事變動後至今並無出現異常情況。

飽受傳言困擾的香港航空，今向員工發出內部電郵，大打強心針。（資料圖片）

港航今早（21日）發出聲明，指作為私營公司，不會公開披露財務業績，亦不會評論市場傳言或媒體猜測。不過港航就透露，今年的載客量已超過764萬人次，預計全年收益超出預期；有意為掃除倒閉疑雲。

但關於港航的負面傳聞，繼續在外間流傳。據了解，港航在今日下午發出內部電郵，向派定心丸。內部電郵以香港航空主席侯偉為署名，稱近日員工可能透過新聞得知公司的經濟情況，以及公司出現人事變動，然而他希望藉電郵向各位澄清，指部分傳媒的報道是「誇大及失實」（exaggerated and untrue）。

他重提今早發出的聲明重點，指今年港航的全年收益預計會超出目標，公司對未來是充滿信心（remain confident）；希望員工可以繼續保持士氣及投入工作（morale and strong commitment），克服這一波傳媒的報道。

空運牌照局：會繼續留意事件

空運牌照局表示，注意到近日有關香港航空財政狀況的報道；且一直有根據《空運（航空服務牌照）規例》（第448章附屬法例A）跟進香港航空的財政狀況，並已根據《規例》要求香港航空交代情況。

牌照局會繼續留意事件發展及採取適當跟進行動；又指，可隨時根據《規例》要求法團持牌人提供經審計的年度財務報表，以評估其財務狀況。

運房局：港航日常營運和服務無異常

運輸及房屋局亦回應，指港航曾書面通報近期的董事會變動，而港航的日常營運和服務至今並無出現異常情況，航空安全方面亦運作正常；又稱民航處會繼續透過既定機制，監管包括港航在内的所有本地航空公司。

運房局又提到，知悉空運牌照局已正跟進港航財政狀況，亦已要求港航交代情況。空運牌照局會繼續留意事件發展及採取適當跟進行動。