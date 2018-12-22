【聖誕節】3.4萬人次周五經港珠澳大橋出境　同日水路往珠西少36%

一連數日的聖誕節長假期（連同申請放24日）今日（22日）開始，入境處資料顯示，不少市民已提前於周五（21日）離港，全日共有56萬人次出境，比去年同期（大假前的周五）增加19%。 適逢廣深港高鐵香港段及港珠澳大橋分別開通約三個月及兩個月，今年出境模式也有改變。當中有3.9萬人次乘搭高鐵，未見明顯影響乘搭東鐵人次，但其直接競爭者港鐵城際直通車乘搭人數，則比去年同期少四分一乘客。有3.4萬人次經港珠澳大橋出境，同日經中國客運碼頭及港澳客輪碼頭出境人次，比去年同期銳減36%。

聖誕長假期今（22日）開始，昨日多個出入境管制站已錄得大批入境旅客人次。（資料圖片/余俊亮攝）

入境人次增23% 從海路入境減幅明顯

入境處今日公布周五出入境人數統計，當中入境人次有近46萬人次，較去年同期（2017年12月22日星期五）增加23%，經羅湖、落馬洲、港鐵落馬洲支線和深圳灣四大出入境管制站入境人次增長較明顯，介乎8%至26%不等。

同日有2.5萬人次和2.8萬人次，分別經港珠澳大橋和高鐵西九龍出入境管制站入境，合共5.3萬人次。但與此同時，利用港鐵城際直通車經紅磡入境、坐船從粵西經中國客運碼頭及港澳客輪碼頭入境人次，則依次比去年同期減少18%、15%及15%。

7.3萬人次經「一鐵一橋」出境

全日共有7.3萬人次經「一鐵一橋」出境，當中經港珠澳大橋出入境管制站出境人次，比經高鐵西九龍離港多約5,000人次，達到3.9萬人次。

由於不少人「跳糟」兩大新基建離港，使用舊有交通工具或渠道出境人次，則錄得明顯跌幅。當中因乘搭港鐵城際直通車而由紅磡出入境管制站離港人次，只保住5,000人次水平不失，較去年同期少近2,000人次或26%；經水路離港往澳門或珠西也有下跌，其中經中國客運碼頭出境跌29%至8,541人次，經港澳客輪碼頭出境人次更減39%至18,580人次，兩者合共比去年同期的4.2萬人次大減36%。