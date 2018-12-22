台灣閃靈樂團未獲批出赴港工作簽證　入境處：據現行政策作決定

將於本月舉辦的「我們正在音樂節」邀請到台灣重金屬樂團「閃靈」來港演出，不過，搞手之一的歌手何韻詩今天在社交平台出帖指，閃靈樂隊在上月中已遞交工作簽證的申請，但至今香港入境處仍然未有作出任何正式回覆，今宣布閃靈樂隊明天（23日）的演出將取消。 入境處於今日（22日）下午回覆查詢時指，不評論個別個案，重申入境處會根據香港法例及現行入境政策，考慮所有與申請相關的因素和情況，決定是否批准個別人士的申請。

閃靈樂隊明天（23日）的演出將取消。(閃靈樂團facebook專頁圖片)

何韻詩：入境處職員一直稱「等待上司回覆中」

何韻詩在其facebook專頁上指，自11月12日遞交閃靈樂隊工作證的申請，至今已一個多月，惟入境處一直沒有給予任何正式回覆，只是在12月3日時，提出要求補上各成員之戶籍謄本，其後每次追問，入境處職員都只表示「等待上司回覆中」。她指，一般工作證只需一個星期便獲批，入境處在今次處理時間及效率上明顯有別，她反問：「呢次只係純音樂交流，驚啲咩呢？」

閃靈樂團在其facebook專頁轉載了何韻詩的帖文，並指樂團自2000年起，在香港舉辦過大大小小的演唱會，包括2014年的Clockenflap音樂節，他們對明天的演出本來十分期待，亦特別準備了許多新作品給香港的歌迷，「然而，香港政府遲遲未發演出工作證，只能不得不取消這次演出。」

閃靈樂團主音林昶佐在2015年與其他人宣布成立新政黨「時代力量」，同年3月，宣布參選立法委員，2016年1月當選。(閃靈樂團facebook專頁圖片)

翻查資料發現，閃靈樂團在1995年成立，現時有5位成員，閃靈樂團一直不避諱表現他們對國際人權、台灣獨立等公共議題的理念，並參與社會運動，2003年及2009年曾舉辦「西藏自由音樂會」，樂團在今年10月推出睽違5年的新專輯《政治》。台灣《蘋果日報》2016年指，一份來自北京影視單位高層「中國文化部封殺55組藝人名單」中，台灣方面有28組演藝人員上榜，包括閃靈樂團。樂團活躍於台灣社會運動，其主音林昶佐為時代力量創黨人之一，現時為台灣立委，2016年曾被香港拒發簽證，更自言是「台獨」之子。

入境處於今日（22日）下午回覆有關查詢時指，不評論個別個案，並在審理任何入境申請時，入境處會根據香港法例及現行入境政策，考慮所有與申請相關的因素和情況，以決定是否批准個別人士的申請。