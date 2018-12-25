消防處新調派指引把握黃金時間　接線隔住電話遙教接生

消防處推出逾30種調派後指引不足三個月，已提供逾11.2萬次指引服務。有控制中心人員分享，收到來電者家中緊急分娩個案，在救護車抵達前的數分鐘，一邊安撫當事人的緊張心情「我會陪住你」，一邊根據指引逐步指示其夫為妻子接生，終於在電話中傳來呱呱落地的新生嬰兒喊聲。 即使隔住電話，「我們是可以做多好多，成為第一身、是即時去幫傷病者的人。」醫生、消防處醫務總監（調派後指引）蔡宇暉表示，如遇會致命的心跳驟停個案，是刻不容緩，在等待救護車的五分鐘裡，報案人能夠聽住控制中心人員指示，為事主施心肺復甦，相當於將存活率提高50%，處方就曾有透過電話兩頭的遙距合作，成功幫人「起死回生」的真實個案。

截至本月18日已向逾11.2萬名召喚緊急救護服務人士提供相應的調派後指引。（消防處影片截圖）

消防處於2011年起就6種常見傷病為召喚服務人士提供調派後指引，自今年10月4日起，就新增至逾30種傷病情況，都有調派後指引。截至本月18日已向逾11.2萬名召喚緊急救護服務人士提供相應的調派後指引。以緊急個案種類而言，心跳或呼吸驟停／死亡、哽塞、妊娠／分娩／流產，分別有746宗、217宗及627宗。

陳彥琳就在電話中教在家接生父母冷靜，迎接他們的小寶寶。（李澤彤攝）

以前只需要向報案人問電話、地址，叫他們保持冷靜，耐心等候救護車來。有調派後指引，我們是可以做多好多，成為第一身，是即時去幫傷者的人，變了的是走到最前線……使命感同滿足感大了好多。因為我們現在是真真正正提供更多資訊，跟住指引，好有信心提供予報案人。 消防隊目（控制）陳彥琳

急急在家搶住出世的小寶寶現已長得精靈可愛，還與媽媽一同上消防處訪問節目。（消防處影片截圖）

收到求助來電：胎兒頭部已出來

現時消防控制中心調派人員平均每日要為2,200宗個案提供調派後指引，消防隊目（控制）陳彥琳分享一宗最難忘的個案，一位先生求助，指妻子在家裡分娩，胎兒頭部出來中，「他們就好混亂好緊張，在我仍問問題時，他突然間同我講，BB出世了。」

陳彥琳說，首次接觸該類個案都會緊張，但即刻冷靜下來，「因為有兩個人在等我的指示。於是按電腦上的指引，叫他找毛巾去幫BB保暖，找繩或鞋帶去結紮臍帶，另外幫BB檢查呼吸。這位媽媽當時太緊張，不知BB有無呼吸，但給了我一個重要資料，就是BB喊，令我判斷到BB有呼吸。」

入職未夠三個月的消防隊目（控制）羅栢揚亦曾遇到緊急分娩求助電話。（李澤彤攝）

入職未夠三個月的消防隊目（控制）羅栢揚都一樣，遇到緊急分娩求助電話，難忘到仍記得是11月14日的早上9時許，是他接更後聽的第三個電話，也是一位先生報稱他太太即將分娩。他笑言說「我就深呼吸，保持鎮定，快速問了求助人的地址、電話、太太的情況，調派了救護車。」他尤深刻報案人開頭都很冷靜，對於太太懷孕了幾多周等問題，都一一回應到，就在對談時恰巧嬰兒出世，位先生一度離開了個電話，但理解初為人父的喜悅，及預料他可能會面對突發情況，所以羅栢楊都無收線，直到這位爸爸重返通話。

就緊急分娩的指引，處境涵蓋胎兒臀部先出、臍帶問題、難產等，如是高危情況，都會提醒產婦不好太用力等。（消防處影片截圖）

指引部分經本地化︰視流鼻血可致休克病徵

消防處醫務總監（調派後指引）蔡宇暉表示，就緊急分娩的指引，處境涵蓋胎兒臀部先出、臍帶問題、難產等，如是高危情況，都會提醒產婦不好太用力等。蔡宇暉稱，逾30種調派後指引都是應用國際認可標準，但部分有因應本地需求及習慣而調整，如在外國不會視流鼻血是病徵，但經本地化後，如發現傷者是患有鼻咽癌、曾接受電療，流鼻血最嚴重會出現休克。同時將索取到的患者情況即時傳送至救護車的流動數據終端機，讓前線救護抵達後可立即提供最急切的援助。

消防處醫務總監（調派後指引）蔡宇暉（右）表示，有個案透過教報案人做CPR，能增加患者50%生存機會。（李澤彤攝）

電話「遙控」報案人為患者做CPR 大大提高存活率

從醫生角度，有些施救是愈早做愈好，如心跳或呼吸驟停、哽塞個案，是刻不容緩。陳彥琳憶述，曾有報案人能細心講到昏迷中的患者，有呼吸但緩慢而微弱，「於是先要做呼吸測試，每當見到他吸氣就同我講『有』，連續講幾次，我就用電腦系統工具，計呼吸頻率，就發現兩啖氣之間是過了8秒鐘」，即已屬「瀕死呼吸」，是必須急救。

陳彥琳就在電話中教報案人，「用手放在病人心口，教他按壓次數、深度等，我就大聲一齊同佢數節奏，數1、2、3、4，1、2、3、4，直至救護員來到。」蔡宇暉補充，上述個案患者最後恢復了心跳，最後由救護員以電擊方法救回，「計返時間，我們調派員及時跟據指引安排了心外壓，比救護車到早做了5分鐘，相當於多了50%生存機會。」

消防處醫務總監（調派後指引）蔡宇暉表示，逾30種調派後指引都是應用國際認可標準，但部分有因應本地需求及習慣而調整。（李澤彤攝）

兩位消防隊目（控制）都提及，遇過報案人慌張失措，但相信肯報案就是有心想幫人，只要加以安撫，耐心引導就可以幫到人，細節如患者是因頭暈而跌倒，抑或是跌倒後才感頭暈，都會有相應最適切的處理指引。蔡宇暉呼籲說：「除了我們的調派後指引，都好依賴報案人，可能是路人、任何人都好，可以及時與調派人員合作，施予援手，是非常重要。」