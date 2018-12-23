血庫存量降至低水平　O正型血存量持續偏低　醫管局呼籲市民捐血

社會新聞
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醫管局今日（23日）表示，近日氣溫驟降影響捐血意欲，香港紅十字會輸血服務中心的血液收集量未如理想，血庫存量下降至低水平；自12月初起，O正型血存量持續偏低，當局呼籲市民在聖誕新年假期前往捐血。

聖誕新年假期期間，成功捐血的市民可獲贈「電子行李秤」一個，數量有限，送完即止。（醫管局提供）

醫管局表示，聖誕及新年正是血液需求較大的日子，因為天氣寒冷容易觸發疾病，為血庫帶來更大壓力。而今個聖誕及新年假期，大部分捐血站皆照常開放，方便市民捐血。

為答謝在各界熱心市民支持，香港紅十字會輸血服務中心準備「聖誕禮物」，只要成功捐血便可獲得「電子行李秤」一個，數量有限，送完即止。

聖誕及新年假期各捐血站開放時間：

  十二月二十四日 十二月二十五日 十二月二十六日 十二月三十一日 一月一日
港島區
銅鑼灣捐血站 上午十一時至下午八時 上午十一時至下午八時 上午十一時至下午八時 上午十一時至下午八時 上午十一時至下午八時
中區捐血站 上午十一時至下午七時 休息 休息 上午十一時至下午七時 休息
九龍區
旺角捐血站 上午十一時至下午九時三十分 上午十一時至下午七時 上午十一時至下午七時 上午十一時至下午九時三十分 上午十一時至下午七時
觀塘捐血站 上午十一時至下午八時 上午十一時至下午八時 上午十一時至下午八時 上午十一時至下午八時 上午十一時至下午八時
西九龍捐血站 上午九時三十分至下午六時 上午九時三十分至下午六時 上午九時三十分至下午六時 上午九時三十分至下午六時 上午九時三十分至下午六時
總部捐血站 上午九時三十分至下午四時三十分 休息 休息 上午九時三十分至下午四時三十分 休息
理工大學捐血站 上午十時至下午六時 休息 休息 上午十時至下午六時 休息
新界區
荃灣捐血站 上午十一時至下午八時 上午十一時至下午八時 上午十一時至下午八時 上午十一時至下午八時 上午十一時至下午八時
沙田捐血站 上午十一時至下午七時 上午十一時至下午七時 上午十一時至下午七時 上午十一時至下午七時 上午十一時至下午七時
元朗捐血站 上午十一時至下午七時 上午十一時至下午七時 上午十一時至下午七時 上午十一時至下午七時 上午十一時至下午七時
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