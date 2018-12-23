血庫存量降至低水平　O正型血存量持續偏低　醫管局呼籲市民捐血

醫管局今日（23日）表示，近日氣溫驟降影響捐血意欲，香港紅十字會輸血服務中心的血液收集量未如理想，血庫存量下降至低水平；自12月初起，O正型血存量持續偏低，當局呼籲市民在聖誕新年假期前往捐血。

聖誕新年假期期間，成功捐血的市民可獲贈「電子行李秤」一個，數量有限，送完即止。（醫管局提供）

醫管局表示，聖誕及新年正是血液需求較大的日子，因為天氣寒冷容易觸發疾病，為血庫帶來更大壓力。而今個聖誕及新年假期，大部分捐血站皆照常開放，方便市民捐血。

為答謝在各界熱心市民支持，香港紅十字會輸血服務中心準備「聖誕禮物」，只要成功捐血便可獲得「電子行李秤」一個，數量有限，送完即止。