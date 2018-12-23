【財政預算案】陳茂波：政府資源非無限須取捨　本年度一定有盈餘

財政司司長陳茂波今日（23日）在網誌中，談及將於來年2月公布的財政預算案，文中強調政府資源不是無限，難免要有所取捨。他今早出席活動時則表示：「我可以向大家保證，今個財政年度政府一定有盈餘。」

陳茂波與中學生交流對財政預算案的想法。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波今早出席香港精英運動員協會「2018沙田節──毅力十二愛心跑」活動。他在致辭時說，本年初的財政預算案注資60億元到精英運動員基金，預計新一份預算案將會「加碼」。

在盈餘方面，陳茂波則說：「我可以向大家保證，今個財政年度政府一定有盈餘。」

陳茂波出席香港精英運動員協會「2018沙田節──毅力十二愛心跑」活動。（政府新聞處）

預算案要做好資源上部署

此外，陳茂波亦在其網誌亦有談及財政預算案，他指，財政預算案與施政報告之間只相差三、四個月，因此預算案最重要是做好資源上的部署，配合施政報告建議並著力推動經濟發展，以及盡量因應期間經濟和社會狀況，提出一些利民措施，紓緩市民的生活壓力。

然而，諮詢期間不時收到對一些措施作出調整的要求，例如近期討論對差餉寬免應否加設限制的討論為例，當考慮到現實情況、持分者反應及行政成本，立法會議員間對加設限制建議的取態便南轅北轍。

因此，他指，如何以較多人認同的方法解決相關問題、如何釐訂工作的優次、如何有效分配及運用資源，其實沒有完美的方案，只能在平衡多方觀點後作決定。